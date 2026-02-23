Hockey, USA: oro dedicato a Johnny Gaudreau, il ricordo

Il 2024 resterà negli annali non solo per le imprese sportive, ma anche per il ricordo commovente di Johnny Gaudreau, conosciuto come “Johnny Hockey”, il numero 13 che ha fatto sognare generazioni di appassionati di hockey su ghiaccio.

Chi era Johnny Gaudreau

Dopo anni indimenticabili con i Calgary Flames, squadra che lo aveva scelto al Draft, Johnny Gaudreau aveva intrapreso una nuova avventura con i Columbus Blue Jackets, continuando a impressionare per talento, velocità e carisma. In carriera anche brillanti apparizioni con la nazionale degli Stati Uniti, con la quale nel 2018 aveva conquistato il bronzo ai Mondiali in Danimarca.

Tuttavia una tragedia ha spezzato la sua vita: il 29 agosto 2024, in una tranquilla giornata di Oldmans Township, nel New Jersey mentre Johnny era in bicicletta con suo fratello Matthews, un automobilista ubriaco li ha travolti, uccidendo entrambi sul colpo.

Johnny aveva solo 31 anni, ma il suo addio ha lasciato un vuoto enorme nella famiglia, negli amici e nel mondo dell’hockey. Una notizia shock per molti sportivi che hanno sempre sottolineato anche la sua umanità fuori dal ghiaccio.

Il ricordo alle Olimpiadi

In occasione del torneo di Milano-Cortina, la nazionale degli Stati Uniti ha voluto rendere omaggio al suo campione scomparso. La maglia numero 13 di Johnny è rimasta appesa nello spogliatoio per tutta la durata della competizione, come simbolo di ispirazione e memoria. Un gesto semplice ma potente, che ha unito la squadra in un tributo silenzioso e sentito.

Il momento più emozionante è arrivato in finale. Alla celebrazione hanno partecipato i genitori di Johnny, sua moglie e i suoi due bambini, Noa e Johnny Jr. Tutta la squadra ha indossato la maglia di Gaudreau, rendendo omaggio al compagno scomparso. Poi, Zach Werenski, suo compagno ai Columbus Blue Jackets, ha preso in braccio i due piccoli e li ha accompagnati sul ghiaccio per la foto di gruppo. Quell’immagine, carica di emozione, è destinata a restare nella storia dell’hockey come simbolo di coraggio, memoria e amore familiare.

