Tiro a volo, Mondiale Fossa Universale a Melbourne: Italia due ori e tre argenti, Coppiello e Cito protagonisti

Al Melbourne Gun Club il 44° Campionato del Mondo di tiro a volo di Fossa Universale si chiude con una spedizione azzurra da incorniciare: oro individuale per Coppiello tra i Veterani e titolo iridato per la squadra maschile Cito-Narducci-Triscari. Revello sfiora il titolo femminile, Ravera argento tra i Master. Il CT Polsinelli: “Ognuno ha dato il massimo.”

Melbourne ha ospitato il 44° Campionato del Mondo di tiro a volo di Fossa Universale e l’Italia ne esce con un bottino di cinque medaglie: due ori e tre argenti. Una spedizione di altissimo livello per gli azzurri del CT Sandro Polsinelli, capaci di imporsi nelle gare a squadre maschili e in ambito individuale con risultati di assoluto pregio.

Coppiello, oro iridato tra i Veterani

Il risultato individuale più importante porta la firma di Roberto Coppiello di Vigonza. Il tiratore padovano, già argento individuale e a squadre al Mondiale di Roma dello scorso anno, compie il salto di qualità e si laurea campione del mondo nella categoria Veterani con 189 piattelli su 200. Alle sue spalle il francese Thierry Bonnan con 188 e l’australiano Rob Hunter con 187. Una progressione logica per Coppiello, che ha dimostrato di saper crescere nei momenti che contano.

Nella gara a squadre Veterani l’Italia si ferma invece all’argento con 550/600, superata dalla Francia prima con 551. Al fianco di Coppiello in questa prova il compagno di squadra Mario De Donato e lo stesso CT Polsinelli.

Oro iridato per la squadra maschile

Titolo mondiale anche per il trio della squadra maschile Open: Vito Cito di Piobesi Torinese, Stefano Narducci di Altopascio e Vincenzo Triscari di Naso hanno dominato la classifica a squadre con 580/600, lasciando alle spalle l’Australia seconda con 578 e la Francia terza con 568. Un risultato di squadra costruito anche sulle buone prove individuali: Narducci ha chiuso nono nell’Open con 195/200, Triscari 17° con 193 e Cito 23° con 192.

Revello, argento sfiorato oro tra le donne

Bianca Revello di Bernezzo porta a casa una medaglia d’argento di grande valore nella categoria Ladies. La piemontese chiude con 189/200 e 24 piattelli nello spareggio, superata soltanto dalla neozelandese Nathalie Foss — oro con 190/200 — e davanti all’australiana Catherine Skinner, bronzo con 189/200 e 23 piattelli nello spareggio. Un solo piattello di differenza tra la Revello e il titolo iridato: la qualità c’è, il futuro anche.

Ravera d’argento tra i Master

Menzione speciale per Giorgio Ravera di Borgio Verezzi, presente in Australia a titolo personale. Il ligure ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Master con 180/200, alle spalle dell’australiano John Maxwell (184) e davanti allo spagnolo Domingo Diaz (179). Una medaglia che vale doppio considerando le circostanze della sua partecipazione.

Le parole del CT Polsinelli

Il commissario tecnico Sandro Polsinelli, che ha preso parte anche alle gare come atleta, ha tracciato un bilancio positivo della trasferta australiana: “È stata una gara molto impegnativa, ma abbiamo saputo farci valere. Faccio i miei complimenti a chi è riuscito a centrare una medaglia, ma ci tengo ad estenderli a tutta la squadra. Ognuno ha contribuito con il massimo impegno. Ringrazio il presidente Luciano Rossi e tutto il Consiglio Federale per averci dato la possibilità di partecipare e di tenere alto l’onore del nostro Paese.”

🔵 RISULTATI COMPLETI

Open: 1° Mitchell Iles (AUS) 197/200; 2° Nathan Argiro (AUS) 196/200 +32; 3° James Willet (AUS) 196/200 +31; 9° Narducci (ITA) 195; 17° Triscari (ITA) 193; 23° Cito (ITA) 192.

Ladies: 1ª Nathalie Foss (NZL) 190/200; 2ª Bianca Revello (ITA) 189/200 +24; 3ª Catherine Skinner (AUS) 189/200 +23.

Junior: 1° Cameron Ford (AUS) 195; 2° Ben De Piedro (AUS) 195; 3° James Sullivan (NZL) 193; 9° Davide Antonio Rossi (ITA) 185.

Senior: 1° David Dabadies (FRA) 193; 2° David Lloyd (GBR) 192; 3° Rocky Speranza (AUS) 191; 9° Cazzaniga (ITA) 187.

Veterani: 1° Roberto Coppiello (ITA) 189; 2° Thierry Bonnan (FRA) 188; 3° Rob Hunter (AUS) 187.

Master: 1° John Maxwell (AUS) 184; 2° Giorgio Ravera (ITA) 180; 3° Domingo Diaz (AUS) 179.

Squadre Men: 1ª Italia 580/600; 2ª Australia 578; 3ª Francia 568.

Squadre Veterani: 1ª Francia 551/600; 2ª Italia 550; 3ª Nuova Zelanda 540.