Perché Sinner-Michelsen inizia in ritardo: cosa è successo a Miami

Jannik Sinner non può sbagliare contro Michelsen: il match inizierà con diversi minuti di ritardo. Quando si parte e perché

I migliori si vedono quando il gioco si fa duro. Da diverse settimane, il primo nel ranking Atp è Carlos Alcaraz, ma la sua prima piazza inizia man mano a essere assediata con una certa continuità da Jannik Sinner, che vuole riprendersi il primo posto in vetta.

Non è facile per l’altoatesino continuare a macinare punti contro un avversario di livello così alto. Allo stesso tempo, è riuscito a vincere a Indian Wells e ora vuole ripetersi a Miami, in un 1000 che porterebbe altri punti pesantissimi in cascina – anche perché lo spagnolo è stato eliminato.

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Nella tarda serata italiana ci sono in programma gli ottavi di finale contro Alex Michelsen, un match non scontato e alla portata del numero due al mondo. Ma l’inizio della sfida slitterà di diversi minuti, se non più di un’ora.

Sinner-Michelsen parte in ritardo: il motivo

Il programma sul campo centrale è iniziato alle ore 17.00 e ha visto contrapporsi il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Taylor Fritz. La sfida, però, è andata per le lunghe e ha visto Lehecka vincere l’incontro alle ore 19.35.

Dopo la consueta pausa, tocca alla canadese Mboko e la ceca Muchova. È impossibile, a questo punto, che Sinner-Michelsen inizi alle 21 come previsto. Si partirà almeno alle 21.45 italiane per il dispiacere dei tanti appassionati che dovranno tardare un po’ per seguire l’esito dell’incontro del loro beniamino.