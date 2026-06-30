Perché la scarpa di Sinner era piena di sangue: svelato il vero motivo

Non è stato tutto semplice per Sinner all’esordio a Wimbledon 2026: ecco perché la sua scarpa era sporca di sangue

Il ritorno di Jannik Sinner sull’erba di Wimbledon non è stato dei più semplici. Nel match d’esordio contro l’ostico serbo Miomir Kecmanovic, il numero uno del mondo è stato costretto a soffrire fino al quinto set, ma a far preoccupare i suoi tifosi non è solo il punteggio, bensì un episodio strano avvenuto nel corso del terzo parziale.

A seguito di una rovinosa caduta, Sinner si è rialzato mostrando una vistosa macchia di sangue sulla scarpa. L’immagine ha fatto subito temere il peggio in vista del prosieguo del torneo, ma le rassicurazioni dell’altoatesino sono arrivate puntuali al termine del match.

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Interpellato sulla situazione, il tennista azzurro ha spiegato la natura del problema, ridimensionando l’accaduto: “Sto bene con il piede, sembra peggio di quello che è”, ha dichiarato il numero uno al mondo, rivelando che la perdita di sangue è dovuta semplicemente a un’unghia danneggiata dall’impatto con il terreno.

Sinner e quella maledetta unghia: sangue e panico tra i tifosi

La scelta di non fermare il gioco, nonostante il sanguinamento, dimostra la grande mentalità e il rispetto di Sinner per l’avversario e per il pubblico. “Non volevo nemmeno disturbare Kecmanovic, non volevo togliere tempo fermando il match”, ha aggiunto il numero uno del ranking, confermando la sua proverbiale correttezza sportiva.

Una spiegazione che tira un sospiro di sollievo in casa Italia, permettendo a Sinner di archiviare un turno d’esordio complicato ma portato a casa con carattere, in attesa di verificare le condizioni del piede nei prossimi turni del Championships. Il campione difenderà il suo titolo con la solita, straordinaria abnegazione.