Europei, l’Italia U21 batte l’Armenia: tutte le combinazioni per la qualificazione diretta

L’Italia U21 rischia, ma non sbaglia contro l’Armenia: basta un gol di Cissè. Tutti gli incroci possibili per ottenere la qualificazione diretta agli Europei

L’Italia Under 21 di Silvio Baldini mantiene vive le speranze di qualificazione agli Europei di categoria del 2027 grazie a un gol contro l’Armenia. In una trasferta complicata, gli azzurrini hanno sbloccato una partita molto combattuta e sbloccata solo nel finale.

Dopo un primo tempo senza particolari emozioni e un rigore sbagliato da Koleosho, la squadra ha reagito con grande orgoglio e determinazione. Al quinto minuto di recupero, la potente conclusione di Cissé si è infilata nell’angolino, regalando un fondamentale successo per 1-0 e salvando gli azzurri da un’altra delusione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ora la qualificazione diretta dipende interamente dall’ultimo match contro la Polonia, in programma a Pescara. Ci sono almeno due incroci che garantirebbero a Baldini l’obiettivo sperato.

L’Italia si qualifica agli Europei se… Tutte le combinazioni

Per vincere il Gruppo E e staccare il pass immediato, l’Italia dovrà imporsi con almeno due gol di scarto. Una vittoria di misura, infatti, lascerebbe gli azzurrini secondi nel girone a causa della differenza reti generale ancora leggermente sfavorevole rispetto ai polacchi.

Tuttavia, esiste un’alternativa concreta: il ripescaggio come migliore seconda. Attualmente, escludendo i risultati contro l’ultima del girone, l’Italia vanta 18 punti e una differenza reti di +16, sopravanzando comodamente la Grecia ferma a +12.

Se la Polonia vincesse di un solo gol, il destino degli azzurrini dipenderebbe esclusivamente dal risultato tra Grecia e Irlanda del Nord. Una sfida all’ultimo respiro, dove ogni singola rete potrebbe risultare assolutamente decisiva per il sogno europeo di questa promettente generazione di talenti azzurri.