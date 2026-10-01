Eurolega, la Virtus Bologna batte i campioni d’Europa dell’Olympiacos: Carr sugli scudi

La Virtus Bologna porta a casa una vittoria prestigiosa in Eurolega contro i campioni in carica dell’Olympiacos: ottima prova da parte di Carr

Il pubblico esplode di gioia e la Virtus Bologna conquista la sua prima vittoria in Eurolega, battendo 96-94 l’Olympiacos campione in carica grazie a una tripla straordinaria di Carr sulla sirena finale.

Dopo due sconfitte iniziali, la squadra di Mumbru supera i greci, arrivati a punteggio pieno, al termine di una partita a ritmi altissimi e dal punteggio sempre in bilico. Dopo il vantaggio al terzo quarto, l’Olympiacos aveva piazzato un parziale di 10-0 in avvio di ultimo periodo, ma Bologna ha saputo rimettersi in corsa con Aliston Jr., Diarra e Moore, fino al finale da brividi.

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La gara è iniziata subito forte, con un botta e risposta continuo da oltre l’arco e due formazioni che hanno giocato meglio in attacco che in difesa. Le percentuali sono rimaste altissime, con l’Olympiacos letale da tre punti grazie a Dorsey e Vezenkov, mentre per le V Nere rispondeva puntualmente Carr.

Una vittoria di prestigio lancia il percorso della Virtus Bologna in Eurolega

Nell’ultimo periodo, la Virtus ha mostrato grande carattere: la tripla di Moore ha sbloccato la situazione, poi Diarra e Aliston Jr. hanno messo in seria difficoltà la difesa avversaria. A venti secondi dalla fine, Diarra ha portato avanti i padroni di casa, Montero ha risposto per i greci, ma sulla sirena Carr ha fatto esplodere il palazzetto con il canestro del 96-94.

Con 19 punti, Carr è stato il miglior marcatore assoluto della Virtus, mentre ai greci non sono bastati i 23 punti di Ndiaye, i 22 di Dorsey e i 20 di Vezenkov.