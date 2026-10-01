ATP Tokyo, Berrettini rimonta e approda al secondo turno: il prossimo avversario

Matteo Berrettini non sbaglia e va avanti all’ATP 500 di Tokyo: l’italiano approda al secondo turno, il suo prossimo avversario

Matteo Berrettini centra l’approdo al secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo con una rimonta degna del suo miglior tennis. Il tennista capitolino ha infatti superato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco campione a Chengdu, con il punteggio di 1-6, 7-6(1), 6-4 in due ore e ventuno minuti di gioco.

Il primo parziale è stato un vero e proprio monologo iberico: Davidovich Fokina ha colpito con precisione chirurgica, trovando ogni linea e costringendo l’italiano a subire un pesante 6-1 iniziale. Tuttavia, Berrettini non ha mai smesso di credere nelle proprie possibilità.

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Nel secondo set la partita si è finalmente equilibrata. Dopo aver salvato un break sul 2-2, il romano ha alzato il livello nel momento cruciale, dominando il tie-break con un perentorio 7-1 che ha ribaltato assolutamente le sorti dell’incontro.

Grande rimonta di Berrettini a Tokyo: eliminato di Davidovich Fofina

Forte di questa rinnovata fiducia, Berrettini è partito a razzo nel terzo parziale, conquistando subito il break e portandosi in netto vantaggio. Nonostante un tentativo di rimonta dello spagnolo, che ha accorciato le distanze sul 3-2, l’azzurro ha gestito la tensione con grande freddezza, chiudendo la pratica sul 6-4.

La statistica parla di sedici ace e di un paradosso: Berrettini ha vinto meno punti totali dell’avversario (92 a 94), dimostrando ancora una volta che il tennis non è pura matematica, ma straordinaria capacità di vincere i punti decisivi. Ora lo attende un tabellone ridisegnato, con la grande sorpresa Adolfo Daniel Vallejo pronto a sfidarlo nel prossimo turno ufficiale in programma.