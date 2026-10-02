Europei di ciclismo, oggi tocca agli Under 23: Milesi e Negrente guidano l’Italia a Lubiana

Scattano oggi i Campionati Europei di ciclismo su strada 2026 a Lubiana. La giornata inaugurale sarà interamente dedicata alle prove in linea Under 23, con la gara femminile al via alle 9.00 e quella maschile alle 13.30. Dopo i Mondiali di Montreal, il calendario internazionale propone subito un altro appuntamento di primo piano, con l’Italia pronta a giocarsi le proprie carte sia al maschile che al femminile.

Milesi e Negrente le carte migliori tra gli uomini

La prova maschile si svilupperà su 141,8 chilometri, con un tratto iniziale pianeggiante di 75,5 km prima dei tre giri del circuito finale. Tra i favoriti vengono indicati lo spagnolo Hector Alvarez, i belgi Matisse Van Kerchove, Niels Driesen e Matteo Vanhuffel, oltre al francese Maxime Vezie.

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L’Italia sarò al via con Michele Bicelli, Roberto Capello, Stefano Masciarelli, Nicolas Milesi, Mattia Negrente e Simone Zanini. Proprio Milesi, reduce dall’argento mondiale a cronometro, e Negrente sembrano le opzioni più interessanti per provare a entrare nella lotta per una medaglia.

Donne sullo strappo di Mozjanca

La prova femminile misura invece 88,4 km e prevede quattro giri di un circuito caratterizzato soprattutto dallo strappo di Mozjanca, 2,1 km al 10,1% medio. Tra le principali favorite figurano Nienke Vinke, Fleur Moors, Lore De Schepper e la neo campionessa mondiale Viktoria Chladonova.

L’Italia schiererà Eleonora Ciabocco, Chantal Pegolo, Gaia Segato e Giada Silo. Le gare saranno trasmesse su Rai Sport HD, con finestre di diretta dalle 9.45 e dalle 15.35. Streaming su RaiPlay, Discovery + e HBO Max.