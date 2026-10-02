F1, Verstappen detta subito il ritmo a Sepang: Antonelli in difficoltà nelle prime libere

Max Verstappen comincia nel migliore dei modi il weekend di Formula 1 a Sepang. Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2026, recuperato in Malesia dopo l’annullamento della gara di Sakhir, l’olandese della redBull ha firmato il miglior tempo in 1:37.520, mostrando velocità sia sul filo secco sia nella breve simulazione di passo gara. Più complicato invece l’avvio per Kimi Antonelli, quinti e alle prese con alcuni problemi tecnici e di bilanciamento.

Verstappen davanti a Russell, Ferrari vicine

Alle spalle di Verstappen si è piazzato George Russell, staccato di 383 millesimi. La Mercedes ha portato a Sepang un importante pacchetto di aggiornamenti sulla W17, ma il britannico ha mostrato qualche difficoltà sul passo gara. Terzo Isack Hadjar, a 783 millesimi dal compagno di squadra, a conferma di una Red Bull già molto competitiva.

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Buon avvio anche per le Ferrari: Charles Leclerc ha chiuso quarto a 0.847, mentre Lewis Hamilton sesto a 1.070. Entrambi hanno lasciato indicazioni incoraggianti soprattutto sul ritmo con alto carico di carburante.

Antonelli quinto, ma con problemi

La mattinata già delicata è stata quella di Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale ha chiuso quinto, a 1.060 da Verstappen e a quasi sette decimi da Russell. Sulla sua Mercedes sono emerse difficoltà nella gestione della componente elettrica della power unit, oltre a un set-up giudicato ancora troppo sbilanciato.

Più indietro le McLaren, con Oscar Piastri undicesimo e Lando Norris dodicesimo, anche se il loro passo gara ha lasciato intravedere un potenziale superiore rispetto alla classifica del venerdì. Il primo verdetto di Sepang è quindi chiaro: Verstappen già velocissimo, mentre Antonelli e Mercedes devono ancora trovare la finestra giusta.