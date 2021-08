Paolini-Shvedova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2021

by Aliosha Bona

Jasmine Paolini - Foto Ray Giubilo

Jasmine Paolini se la vede con Yaroslava Shvedova oggi al primo turno degli Us Open 2021. La toscana si trova opposta a un giocatrice che sta faticando molto quest’anno. Tra le due non ci sono precedenti.

La sfida va in scena nella giornata odierna, lunedì 30 agosto, come quarto match dalle ore 17.00 italiane, sul Campo 15. La diretta televisiva della disputa sarà proposta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky), così come in streaming su Eurosport Player, DAZN (mediante i canali Eurosport) e Discovery+; inoltre, in pay per view, disponibile anche la piattaforma LiveNOW, che ha acquisito recentemente i diritti dell’evento americano. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights post-match.

