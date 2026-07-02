Paolini non si ferma: Golubic battuta e terzo turno conquistato a Wimbledon

Jasmine Paolini prosegue il suo cammino a Wimbledon 2026. L’azzurra, numero 13 del seeding, ha superato al secondo turno la svizzera Viktoria Golubic in due set, imponendosi con il punteggio di 7-6(0), 6-4 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Con questo successo Paolini resta l’unica italiana ancora in corsa nel tabellone femminile e conquista l’accesso ai sedicesimi di finale, dove affronterà la greca Maria Sakkari.

Primo set complicato, poi il dominio nel tie-break

L’inizio non era semplice per Paolini, che perde subito il servizio e manca l’occasione per il controbreak immediato. L’azzurra però rientra rapidamente, accorcia nel terzo game e aggancia Golubic sul 2-2. La prima frazione resta molto movimentata, con diversi break consecutivi e l’italiana spesso costretta a inseguire.

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Sul 5-4 Paolini ha anche due set point in risposta, ma non riesce a sfruttarli. Il parziale arriva così al tie-break, dove cambia completamente la musica: Jasmine sale di livello, non concede nulla alla svizzera e chiude con un netto 7-0, portando a casa il primo set dopo 57 minuti.

Break decisivo nel secondo set e numeri da protagonista

Nel secondo set è Paolini a partire meglio, trovando subito il break e salendo sul 2-0 dopo aver cancellato una chance di controbreak. Golubic però reagisce e torna in parità sul 2-2. La svolta arriva nel settimo game, quando la svizzera accusa un passaggio a vuoto e l’azzurra strappa il servizio a zero.

Da lì gestisce con lucidità, conferma il vantaggio ai vantaggi e chiude 6-4. I numeri raccontano bene la sua superiorità: 85 punti vinti contro 71, 39 vincenti con 17 e 5 palle break trasformate su 9. Una vittoria solida, non perfetta, ma pesante.