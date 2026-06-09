Oggi Serena Williams torna in campo a 44 anni: a che ora e dove vederla al Queen’s

Serena Williams non riesce a mettere da parte la racchetta: oggi torna in campo a 44 anni al Queen’s, un evento storico. Dove vedere la sua partita

A quasi quattro anni dall’ultima volta, Serena Williams torna a calcare un campo da tennis. Ovviamente, con l’aspirazione di essere ancora una volta protagonista. A 44 anni, la leggenda americana scende in campo oggi al Queen’s di Londra per il torneo di doppio.

In coppia con la giovane canadese Victoria Mboko, grazie a una wild card, la Regina affronterà intorno alle 18:30 la terza testa di serie formata da Routliffe e Melichar. Il match sarà visibile in chiaro su Supertennis, oltre che sui canali Sky e NOW.

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Ma perché la scelta di mettersi alla prova e tornare in campo dopo una carriera ricca di successi? Al contrario di quanto molti potrebbero pensare, non c’è la volontà di alimentare nuovi record o il patrimonio economico a disposizione.

I motivi del ritorno in campo di Serena Williams

Come lei stessa ha confessato alla vigilia, Serena gioca per un motivo ancora più interessante: “Voglio che le mie figlie possano vedermi giocare. Non ho nulla da dimostrare, ho già vinto più di quanto la maggior parte delle persone riesca a fare in una vita intera“.

Il suo rientro ha inevitabilmente acceso il dibattito sul mito dei ritorni tardivi nello sport americano, terra fertile per storie molto più legate alla potenza dello show che allo sport in sé.

Se i ritorni di Michael Jordan o Michael Phelps sono entrati nella leggenda, altri – come quello di Björn Borg – si sono rivelati dei flop. Serena trova un tennis femminile molto diverso da come l’aveva lasciato, per cui dominare come un tempo sembra improbabile. Ma comunque, con lei l’ultima parola non è mai detta.