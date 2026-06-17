Novità dalla Spagna sull'infortunio di Alcaraz: si decide il futuro in pochi giorni - Sportface.it

Novità dalla Spagna sull’infortunio di Alcaraz: si decide il futuro in pochi giorni

La situazione attorno a Carlos Alcaraz si è fatta più delicata di quanto sembrasse all’inizio e dalla Spagna arrivano segnali che non lasciano spazio a interpretazioni troppo leggere.

L’infortunio che lo ha fermato nelle ultime settimane non è solo una parentesi sfortunata, ma un punto che potrebbe orientare il resto della sua stagione, con scelte che inevitabilmente pesano anche sul calendario dei prossimi mesi.

Come procede il recupero di Alcaraz

Il quadro fisico non è ancora completamente definito e attorno al suo nome si continua a lavorare con cautela. L’idea iniziale di un rientro rapido sembra essersi complicata, perché il corpo non risponde con la continuità attesa e lo staff medico sta valutando tempi più elastici rispetto a quanto immaginato in un primo momento.

Le conseguenze sul calendario e sul ranking

Il punto vero non è solo il rientro in campo, ma cosa succede attorno. Saltare tornei o rientrare senza piena condizione significa inevitabilmente rivedere obiettivi e gestione dei punti, con il rischio di perdere continuità.

Per un giocatore che ha già vissuto stagioni intense, fatte di accelerazioni e stop improvvisi, questo passaggio diventa quasi una verifica della maturità fisica prima ancora che tecnica. Non si tratta solo di tornare a vincere partite, ma di capire quanto il corpo riesca a sostenere un calendario che non concede pause.

Le ultime sul rientro di Alcaraz

Dalla Spagna filtra l’idea che nelle prossime settimane si dovrà scegliere una direzione chiara, senza mezze misure. A breve, dopo i prossimi controlli medici, potrebbe riprendere la racchetta in mano con carichi leggeri. I tifosi, e non solo, si augurano di rivederlo in campo a fine agosto, per gli US Open, ma tutto è ancora in bilico e dipenderà dagli esiti dei prossimi esami in programma.