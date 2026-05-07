Tiro a Volo, CdM Almaty: sabato le finali di Trap e domenica il Mixed Team. Tutto in diretta su Tiro a Volo TV

De Filippis, Fabbrizi e Pellielo in pedana nel maschile, Stanco, Littamè e Caporuscio nel femminile. Sabato 9 maggio le finali dalle 12:30, domenica 10 i medal matches del Mixed Team dalle 13:00. Live su Sportface TV.

Dopo lo spettacolo dello Skeet — che ha regalato l’oro e il record del mondo di Rossetti e il bronzo di Bartolomei — la Coppa del Mondo ISSF di Almaty entra nella sua fase conclusiva con la Fossa Olimpica. Gli appuntamenti da non perdere sono sabato 9 maggio, con le finali di Trap maschile e femminile, e domenica 10 maggio con i medal matches del Mixed Team: entrambi trasmessi in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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Il programma: finali sabato, Mixed Team domenica

Dopo gli allenamenti ufficiali di giovedì 7 e la prima giornata di qualificazione di venerdì 8 (75 piattelli per uomini e donne), sabato 9 maggio si completa la qualificazione con gli ultimi 50 piattelli e si assegnano le medaglie: finale femminile alle 12:30 e finale maschile alle 14:00 (orari italiani). Domenica 10 maggio spazio al Mixed Team Trap: i medal matches sono fissati per le 13:00, seguiti dalla cerimonia di chiusura della tappa kazaka.

📺 Segui le finali in diretta su Tiro a Volo TV: le finali di Trap sabato 9 maggio dalle 12:20 e il Mixed Team domenica 10 maggio dalle 12:50 su Sportface TV.

La squadra azzurra di Trap

Il direttore tecnico Marco Conti guida una selezione di tutto rispetto. Nel Trap maschile scendono in pedana Mauro De Filippis (Fiamme Oro, Taranto), Massimo Fabbrizi (Carabinieri, Monteprandone) e il veterano Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre, Vercelli), con Riccardo Mirabile (Fiamme Azzurre, Rufina) impegnato per i punti del Ranking ISSF.

Nel Trap femminile a rappresentare i colori azzurri sono Silvana Maria Stanco (Fiamme Oro, Sturno), Sofia Littamè (Aeronautica, Baone) e Federica Caporuscio (Carabinieri, Palombara Sabina), con Gaia Ragazzini (Carabinieri, Lavezzola) in gara per il ranking.

Il contesto: dopo l’oro di Rossetti e il bronzo di Bartolomei

La spedizione italiana ad Almaty ha già scritto pagine importanti con lo Skeet: Gabriele Rossetti ha conquistato l’oro con record del mondo nella prova maschile e Martina Bartolomei il bronzo nel femminile. Ora tocca alla squadra di Trap raccogliere il testimone e provare ad arricchire ulteriormente il bottino azzurro in questa seconda prova di Coppa del Mondo stagionale.