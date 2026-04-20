Mutua Madrid Open, sorteggiato il tabellone: possibile semifinale Sinner-Musetti

Sorteggiato il main draw del Masters 1000 di Madrid sulla terra battuta della Caja Magica. Sinner guida la pattuglia azzurra, possibile semifinale con Musetti. Draper si ritira per infortunio e salta anche Roma.

Definito il tabellone del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale che si disputa sulla terra battuta della Caja Magica dal 2009, anno in cui il torneo ha abbandonato il duro indoor. Il montepremi complessivo è di 8.235.540 euro.

Diversi gli italiani presenti nel main draw, distribuiti nelle varie sezioni del tabellone. Jannik Sinner, Federico Cinà e Lorenzo Sonego sono stati inseriti nel primo quarto, mentre nel secondo figurano Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Musetti. Nella parte bassa del tabellone trovano posto Luciano Darderi e Flavio Cobolli.

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I primi avversari degli italiani

Jannik Sinner (1) bye/2° turno vs qualificato

Lorenzo Musetti (6) bye/2° turno vs Hubert Hurkacz (Pol)/qualificato

Flavio Cobolli (10) bye/2° turno vs Ugo Carabelli (Arg)/Gael Monfils (Fra)

Luciano Darderi (18) bye/2° turno vs Daniel Altmaier (Ger)/Juan Manuel Cerundolo (Arg)

Lorenzo Sonego vs qualificato

Mattia Bellucci vs Damir Dzumhur (Bih)

Matteo Berrettini vs Raphael Collignon (Bel)

Federico Cinà vs Alex Michelsen (Usa)

Il percorso potrebbe portare a una possibile semifinale tutta italiana tra Sinner e Musetti.

Draper costretto al forfait, salta anche Roma

Arriva subito un’assenza rilevante dopo la pubblicazione del tabellone: il britannico Jack Draper, finalista dell’edizione dello scorso anno, non prenderà parte al torneo di Madrid e non sarà presente nemmeno agli Internazionali d’Italia al Foro Italico.

Il tennista 24enne di Sutton è alle prese con un nuovo problema fisico, questa volta al tendine del ginocchio destro. Lo stesso infortunio lo aveva già costretto a saltare il Masters 1000 di Monte-Carlo e ad abbandonare il torneo di Barcellona al primo turno, durante il terzo set contro l’argentino Etcheverry, unico match stagionale disputato sulla terra battuta.

Il ritorno nel circuito era arrivato dopo un periodo di stop legato a un edema osseo al braccio sinistro, che lo aveva tenuto lontano dalle competizioni dalla fine di Wimbledon, fatta eccezione per un incontro disputato allo US Open contro l’argentino Gomez.

“Un tendine infiammato del ginocchio mi impedisce di giocare a Madrid e a Roma – ha dichiarato Draper – È sicuramente frustrante, ma sono grato che non sia nulla di più grave. Il recupero sta procedendo bene e sono ottimista sulle mie possibilità di essere in forma per il Roland Garros. Non vedo l’ora di prendere slancio da lì”.