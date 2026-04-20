Mutua Madrid Open 2026 in diretta su Sky e NOW: il grande tennis protagonista fino al 3 maggio

Dal 21 aprile al 3 maggio il Masters 1000 ATP e il WTA 1000 di Madrid live su Sky Sport e NOW: Sinner guida gli italiani nel torneo sulla terra rossa della Caja Mágica.

Il grande tennis torna protagonista su Sky Sport e in streaming su NOW con l’edizione 2026 del Mutua Madrid Open, in programma da martedì 21 aprile a domenica 3 maggio sui campi della Caja Mágica. Il torneo rappresenta il secondo ATP Masters 1000 europeo della stagione e il primo appuntamento WTA 1000 sulla terra battuta.

La competizione prenderà il via martedì 21 aprile con il tabellone femminile, mentre il singolare maschile scatterà mercoledì 22 aprile. Tre canali live permetteranno di seguire gli incontri principali, con Sky Sport Tennis come riferimento per il “campo centrale”.

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Grande attenzione sul tabellone maschile, guidato da Jannik Sinner dopo i successi ottenuti a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo. Nel main draw anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Federico Cinà.

Nel torneo femminile rappresenteranno l’Italia Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, già qualificate per il tabellone principale.

Telecronisti e approfondimenti editoriali

La copertura del Mutua Madrid Open vedrà impegnato il team di Sky Sport composto da Elena Pero, Luca Boschetto, Alessandro Lupi, Dario Massara, Dalila Setti, Alessandro Sugoni, Federico Ferrero e Lorenzo Cazzaniga.

Il commento tecnico sarà affidato a Paolo Bertolucci, Barbara Reggi, Barbara Rossi, Nicolò Cotto, Laura Garrone e Andrea Arnaboldi, mentre Giorgia Mecca sarà inviata sul posto.

Oltre al canale Sky Sport Tennis, sarà attivo Sky Sport Plus, che offre un’esperienza interattiva con immagini in diretta dai campi e aggiornamenti in tempo reale sui ranking ATP e WTA. Per gli utenti NOW è disponibile Extra Match, servizio con canali aggiuntivi dedicati alle partite live prodotte da ATP e WTA.

Aggiornamenti, notizie e highlights saranno disponibili anche su Skysport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali. Approfondimenti dedicati al tennis saranno presenti anche nella newsletter “Circoletto Rosso” di Sky Sport Insider, curata da Angelo Carotenuto.

Programmazione del Mutua Madrid Open su Sky e NOW

Martedì 21 aprile

Sky Sport Tennis – diretta dalle 11

Sky Sport Uno – diretta dalle 11

Sky Sport Mix – diretta dalle 11

Mercoledì 22 aprile

Sky Sport Tennis – diretta dalle 11

Sky Sport Uno – diretta dalle 11

Sky Sport Mix – diretta dalle 11

Giovedì 23 aprile

Sky Sport Tennis – diretta dalle 11

Sky Sport Uno – diretta dalle 11

Sky Sport Mix – diretta dalle 11

Venerdì 24 aprile

Sky Sport Tennis – diretta dalle 11

Sky Sport Uno – diretta dalle 11

Sky Sport Mix – diretta dalle 11

Sabato 25 aprile

Sky Sport Tennis – diretta dalle 11

Sky Sport Arena – diretta dalle 11 (fino alle 17.30)

Sky Sport Uno – diretta dalle 16.30

Domenica 26 aprile

Sky Sport Tennis – diretta dalle 11

Sky Sport Arena – diretta dalle 11 (fino alle 21.05)

Sky Sport Uno – diretta dalle 20.30

Lunedì 27 aprile

Sky Sport Tennis – diretta dalle 11

Sky Sport Uno – diretta dalle 11

Sky Sport Mix – diretta dalle 11

Martedì 28 aprile

Sky Sport Tennis – diretta dalle 11; dalle 13 1° quarto femminile; dalle 20 2° quarto femminile

Sky Sport Uno – diretta dalle 11

Sky Sport Mix – diretta dalle 11

Sky Sport Arena – diretta dalle 19.30

Mercoledì 29 aprile

Sky Sport Tennis – dalle 13 3° quarto femminile; dalle 16 1° quarto maschile; dalle 20 4° quarto femminile; dalle 21.30 2° quarto maschile

Sky Sport Uno – dalle 13 3° quarto femminile; dalle 16 1° quarto maschile; dalle 20 4° quarto femminile; dalle 21.30 2° quarto maschile

Giovedì 30 aprile

Sky Sport Tennis – dalle 13 3° quarto maschile; dalle 16 1° semifinale femminile; dalle 20 4° quarto maschile; dalle 21.30 2° semifinale femminile

Sky Sport Uno – dalle 13 3° quarto maschile; dalle 16 1° semifinale femminile

Venerdì 1° maggio

Sky Sport Tennis – dalle 16 1° semifinale maschile; dalle 20 2° semifinale maschile

Sky Sport Uno – dalle 16 1° semifinale maschile; dalle 20 2° semifinale maschile

Sabato 2 maggio

Sky Sport Tennis – dalle 14 finale doppio maschile; dalle 17 finale singolare femminile

Domenica 3 maggio

Sky Sport Tennis – dalle 14 finale doppio femminile; dalle 17 finale singolare maschile

Sky Sport Uno – dalle 17 finale singolare maschile