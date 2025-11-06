Musetti non sbaglia contro Muller e accede alla semifinale dell’ATP 250 di Atene: il sogno ATP Finals di Torino è ancora vivo.

Dopo aver sofferto per 2 ore e 25 minuti contro Stan Wawrinka nella giornata di ieri, oggi Lorenzo Musetti ha superato ai quarti di finale senza troppi problemi Alexandre Muller. L’azzurro ha così conquistato la semifinale dell’ATP 250 di Atene.

Lorenzo Musetti si è imposto per 6-2 6-4 ad Atene contro Alexandre Muller, staccando così il pass per la semifinale del torneo in cui sfiderà Sebastian Korda.

Le ATP Finals di Torino sono l’obiettivo del tennista italiano, che potrà accedervi solo in caso di trionfo all’ATP di Atene. Il sogno per il momento continua e Lorenzo sta facendo di tutto per superare Auger-Aliassime e renderlo realtà a tutti gli effetti. C’è solo un posto ed è tutto (o quasi tutto) nelle mani del carrarino.