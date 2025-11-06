Ci siamo quasi: le ATP Finals di Torino si stanno avvicinando e oggi si è tenuto il sorteggio per gli incroci del torneo. Ecco gli esiti di Sinner, Alcaraz e gli altri campioni.

A Torino quest’oggi si sono svolti i sorteggi delle Nitto Atp Finals 2025, torneo che si terrà dal 9 al 16 novembre. Di seguito i gruppi e gli incroci dei migliori tennisti del mondo.

ATP Finals di Torino: ecco chi con Sinner e chi con Alcaraz, l’esito

Ecco quindi quelli che sono stati gli esiti del sorteggio per le ATP Finals:

Gruppo Bjorn Borg: 1 Jannik Sinner (Italia), 2 Alexander Zverev (Germania), 3 Ben Shelton (Stati Uniti), 4 Felix Auger-Aliassime (Canada) o Lorenzo Musetti (Italia). Shelton se la vedrà infatti con uno tra Aliassime o Musetti; il destino di Lorenzo è legato all’Atp 250 di Atene in cui oggi giocherà contro Muller i quarti di finale.

Gruppo Jimmy Connors: 1 Carlos Alcaraz (Spagna), 2 Novak Djokovic (Serbia), 3 Taylor Fritz (Stati Uniti), 4 Alex De Minaur (Australia).

ATP Finals di Torino: i sorteggi del doppio

Gruppo Peter Fleming: 1 Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna), 2 Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina), 3 Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania), 4 Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia).

Gruppo John McEnroe: 1 Harri Heliövaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna), 2 Marcelo Arévalo/Mate Pavić (El Salvador/Croazia), 3 Neal Skupski/Joe Salisbury (Gran Bretagna), 4 Christian Harrison/Evan King (Stati Uniti)