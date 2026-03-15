F1, scatta l’ADUO: può aiutare Ferrari, Mercedes subito penalizzata?

Nel mondo della Formula 1 la battaglia tecnologica non riguarda solo aerodinamica e strategie, ma soprattutto la cosiddetta politica. Al centro delle discussioni il tema dello sviluppo delle power unit.

Cosa è l’ADUO, perchè può attivarsi a 6 gran premi

Con l’arrivo dei nuovi regolamenti sui motori e l’ingresso di nuovi costruttori, la FIA ha introdotto un meccanismo pensato per evitare grandi squilibri tra i fornitori.

Questi sistema è stato ADUO, acronimo di Additional Development and Upgrade Opportunities.

L’ADUO è stato concepito come una sorta di paracadute per i produttori di power unit che si trovano in ritardo rispetto ai concorrenti. Nella storia recente della Formula 1 è già successo che un costruttore partisse con un enorme vantaggio tecnico, che ha permesso alle monoposto poi di mantenere per anni il primato grazie al congelamento parziale dello sviluppo dei motori. La FIA per evitare questo scenario ha stabilito una nuova regola.

Durante la stagione, la federazione analizza la potenza media del motore termico delle varie power unit e la confronta con quella del miglior propulsore in griglia. Se un costruttore risulta significativamente indietro, può ottenere uno sviluppo speciale. Se il deficit è tra circa il 2% e il 4% viene concessa una possibilità di aggiornamento, mentre con un distacco superiore si può arrivare a due aggiornamenti supplementari. Quanto visto nei primi due GP stagionali potrebbe costringere la FIA ad intervenire per dare una mano agli avversari di Mercedes visto che la casa anglo-tedesca è sembrata dominare in questi primi due gran premi. Con la cancellazione dei due GP di Bahrein ed Arabia Saudita, il nuovo motore potrebbe anche arrivare prima.

Ferrari è pronta con un nuovo motore già a Miami

Nel concreto, la Ferrari starebbe lavorando ad un motore capace di avvicinarsi a Mercedes, per questa ragione se il sistema ADUO entrasse in gioco, non è detto che la Ferrari non possa pareggiare le prestazioni delle Frecce d’Argento.

Secondo il piano originale, la prima finestra ADUO sarebbe dovuta scattare dopo la sesta gara del campionato, che nel calendario iniziale coincideva proprio con la tappa di Miami. Tuttavia, la cancellazione di due appuntamenti nelle prime fasi della stagione potrebbe cambiare la posizione della sesta gara effettiva.

Insomma un bel dilemma da risolvere per la federazione e per i costruttori che stanno discutendo ferocemente sul tema, con Mercedes che ovviamente si oppone.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it