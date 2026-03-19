Musetti salta Miami! Forfait dell’ultimo minuto, cosa è successo

Lorenzo Musetti ha dato forfait poche ora fa all’ATP Miami: cosa è successo e qual è il motivo della decisione del tennista italiano

Non è stato un inizio facile per l’ATP Miami 2026. I match in programma ieri non si sono svolti a causa delle condizioni meteo avverse e saranno recuperati oggi, tra cui anche quello del nostro Matteo Berrettini. Mancavano solo due giorni, invece, per l’esordio di Lorenzo Musetti.

Da numero 5 al mondo, il tennista avrebbe iniziato direttamente dal secondo turno, ma non sarà così. Infatti, proprio quando sembrava che avrebbe partecipato regolarmente, Musetti ha dato forfait e non sarà dell’impegno a Miami.

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Il suo nome era già in calendario, tanto che si sapeva avrebbe affrontato uno tra lo spagnolo Rafael Jodar e il tedesco Yannick Hanfmann al secondo turno. La scelta di non partecipare è ufficiale per gli organizzatori, e il suo nome in programma sarà sostituito da quello di un lucky loser.

Le ragioni del forfait di Musetti a Miami

Non ci sono ancora motivazioni ufficiali rispetto alla decisione di Musetti di saltare Miami, ma secondo quanto filtra, l’assenza del numero 5 al mondo è da imputare ancora una volta a condizioni fisiche di sicuro non eccellenti.

Dopo i problemi muscolari che l’hanno tormentato nell’ultimo mese e mezzo, ora il problema è a un braccio, probabilmente non di grave entità, ma sufficiente per non consentirgli di prendere parte al torneo.

Di sicuro la classifica non sorride, visto che Musetti doveva difendere 100 punti a Miami, gli stessi che aveva conquistato nella precedente edizione, perdendo contro Djokovic agli ottavi di finale. L’italiano ha scelto di preservarsi per arrivare al top agli impegni sulla terra rossa, Montecarlo, Madrid e Roma (una finale e due semifinali nella passata stagione) prima del Roland Garros.