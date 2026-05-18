Internazionali d’Italia 2026, ascolti record per Sinner-Ruud: oltre 4,5 milioni tra Sky e TV8

La finale vinta da Jannik Sinner contro Casper Ruud firma la miglior edizione di sempre degli Internazionali d’Italia su Sky. Numeri altissimi anche per Bolelli-Vavassori e per i contenuti digital.

Gli Internazionali d’Italia 2026 si chiudono con ascolti da record per Sky e TV8 grazie al trionfo di Jannik Sinner nella finale contro Casper Ruud.

La sfida del Foro Italico, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8, ha raccolto complessivamente 4 milioni e 567 mila spettatori medi in total audience con il 36,7% di share.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Picco oltre 5,5 milioni per il match point

La finale ha raggiunto un picco superiore ai 5 milioni e 530 mila spettatori nel momento del match point che ha consegnato il titolo al numero uno del mondo.

Su Sky il match ha registrato 1 milione e 438 mila spettatori medi con l’11,6% di share, diventando il sesto miglior ascolto di sempre per una partita di tennis sulla piattaforma.

Su TV8, invece, la finale ha raccolto 3 milioni e 130 mila spettatori medi con il 25,2% di share.

Ottimi numeri anche per il postpartita

Grande seguito anche per il postpartita condotto da Eleonora Cottarelli, che tra Sky e TV8 ha totalizzato oltre 1 milione e 412 mila spettatori medi.

Successo anche per Bolelli e Vavassori

Ascolti importanti anche per la finale di doppio vinta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Granollers e Zeballos.

La sfida trasmessa su Sky Sport Tennis e Cielo ha raccolto 616 mila spettatori medi complessivi con il 5,4% di share e quasi 2 milioni di spettatori unici.

Numeri record anche sul digitale

Il trionfo di Sinner ha fatto registrare risultati molto importanti anche sulle piattaforme digitali di Sky Sport.

La finale ha portato SkySport.it a quota 463 mila utenti unici, con 2 milioni di pageviews e 587 mila video views.

Nel corso dell’intero torneo il sito ha raggiunto 2,6 milioni di utenti unici, 16 milioni di pageviews e 5 milioni di video views.

Sui social network la finale ha generato 1,5 milioni di interazioni e 18 milioni di video views, mentre l’intera edizione degli Internazionali ha totalizzato 8 milioni di interazioni e 126 milioni di video views.