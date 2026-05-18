Serie A, ufficiale il programma dell’ultima giornata: cinque gare in contemporanea domenica sera per salvezza e Champions

La Lega Serie A ha definito date e orari della 38ª giornata seguendo il criterio della contemporaneità per le sfide con lo stesso interesse di classifica. Anticipo venerdì con Fiorentina-Atalanta, sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa.

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma completo della 38ª e ultima giornata di campionato, seguendo il criterio della contemporaneità per le partite che coinvolgono squadre con il medesimo interesse di classifica. Il momento clou è fissato per domenica 24 maggio, con cinque gare in contemporanea alle 20.45 che decideranno la lotta per la salvezza e per i posti in Champions League.

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Domenica 24 maggio: cinque gare in contemporanea alle 20.45

Il blocco serale di domenica è quello che concentra le partite più attese. Alle 20.45 scendono in campo in contemporanea Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. In precedenza, alle 18.00, spazio a Napoli-Udinese, mentre alle 15.00 si gioca Parma-Sassuolo.

Il programma completo

Venerdì 22 maggio

Ore 20.45 — Fiorentina-Atalanta

Sabato 23 maggio

Ore 18.00 — Bologna-Inter

Ore 20.45 — Lazio-Pisa

Domenica 24 maggio