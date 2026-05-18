Campionati Italiani Giovanili Arrampicata Arco 2026 da Under 11 a Under 21: due weekend di gare LIVE su Climbing TV

Il Centro Tecnico Federale FASI di Arco (TN) ospita le due rassegne nazionali giovanili: il primo weekend dal 22 al 24 maggio per U17, U19 e U21, il secondo dal 29 al 31 maggio per U11, U13 e U15. Diretta gratuita su Climbing Tv, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface Tv.

L’Arco Climbing Stadium si prepara ad ospitare il grande arrampicato giovanile italiano. Il Centro Tecnico Federale FASI di Arco (TN) sarà palcoscenico di due weekend consecutivi di Campionati Italiani Giovanili: il primo dal 22 al 24 maggio per le categorie Under 17, Under 19 e Under 21, il secondo dal 29 al 31 maggio per le categorie Under 11, Under 13 e Under 15. Entrambe le manifestazioni, organizzate da FASI e dal Centro Tecnico di Arco, sono visibili gratuitamente in diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, con Rai Sport HD come media partner. L’ingresso è gratuito per il pubblico per tutte le fasi delle gare.

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Primo weekend: Under 17, 19 e 21 (22-24 maggio)

Le registrazioni e la distribuzione dei pettorali per tutte le categorie si svolgono giovedì 21 maggio dalle 17:00 alle 19:00, seguite dal Technical Meeting alle 19:00 presso il Cantiere 26.

Venerdì 22 maggio aprono le danze il Boulder U19 (qualifiche dalle 10:00, finali dalle 17:30) e il Lead U17 (qualifiche dalle 8:30, finale dalle 20:00), con le premiazioni dello Speed U21 alle 17:00 e quelle di Boulder U19 e Lead U17 alle 20:45.

Sabato 23 maggio tocca al Boulder U21 (qualifiche dalle 10:00, finali dalle 17:30), al Lead U19 (qualifiche dalle 8:30, finale dalle 20:00) e allo Speed U17 (finali dalle 16:00). Premiazioni alle 17:00 per Speed U17 e alle 20:45 per Boulder U21, Lead U19 e Combinata U19.

Domenica 24 maggio chiude il weekend con il Boulder U17 (qualifiche dalle 10:00, finali dalle 17:30), il Lead U21 (qualifiche dalle 8:30, finale dalle 20:00) e lo Speed U19 (finali dalle 16:00). Alle 20:45 premiazioni di Boulder U17, Lead U21, Combinata U21, Combinata U17 e Squadre U21.

Le iscrizioni per il primo weekend erano aperte dal 9 maggio con scadenza il 13 maggio (tardive entro il 15 maggio). Quota di iscrizione: € 25,00 per disciplina, supplemento tardivo € 15,00.

Secondo weekend: Under 11, 13 e 15 (29-31 maggio)

Le registrazioni e distribuzione pettorali per tutte le categorie si svolgono giovedì 28 maggio dalle 17:00 alle 19:00, seguite dal Technical Meeting alle 19:00 al Cantiere 26.

Venerdì 29 maggio si parte con il Boulder U11 Team (femminile dalle 10:30, maschile dalle 16:00), il Lead U13 (dalle 9:00) e lo Speed U15 (finali dalle 19:00). Premiazioni alle 19:30.

Sabato 30 maggio spazio al Boulder U15 (qualifiche dalle 10:30, finali dalle 19:00), al Lead U11 Team (dalle 9:00) e allo Speed U13 (gara dalle 18:30). Premiazioni alle 20:00.

Domenica 31 maggio chiusura con il Boulder U13 (femminile dalle 9:30, maschile dalle 16:00), il Lead U15 (qualifiche dalle 8:00, finale dalle 18:15) e lo Speed U11 Team (dalle 11:30 per il femminile, dalle 13:30 per il maschile). Premiazioni Combinata U11 Team alle 15:30; Boulder U13, Lead U15, Combinata U13 e Combinata U15 alle 19:00.

Le iscrizioni per il secondo weekend hanno scadenza il 20 maggio (tardive entro il 22 maggio), con le stesse quote del primo weekend.

Informazioni pratiche

La sede di entrambi gli eventi è l’Arco Climbing Stadium, in Via Paolina Caproni Maini 26, Arco (TN). La struttura non dispone di parcheggio proprio: il più vicino è in Via Paolina Caproni Maini 14. Le qualifiche di lead e boulder si svolgeranno in modalità flash, con video dimostrativi caricati sul canale YouTube FASI entro il giorno precedente. Le corde per il Lead sono fornite dall’organizzazione. È consentita la magnesite in polvere. L’accesso all’area isolamento è riservato a un Team Manager per società.

Per iscrizioni: tesseramento.federclimb.it Gruppo WhatsApp eventi nazionali 2026: clicca qui Regolamenti: federclimb.it Chiarimenti pre-qualificati: commissione.tecnica@federclimb.it