Musetti salta anche Acapulco: rientro rimandato dopo nuovi controlli

Il tennista azzurro costretto a prolungare la riabilitazione dopo il ritiro contro Djokovic agli Australian Open. Niente ATP 500 di Acapulco: “Devo continuare il percorso prima di tornare in campo”.
Si allungano i tempi per il ritorno in campo di Lorenzo Musetti. Dopo lo stop nel quarto di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic e la rinuncia ai tornei sudamericani sulla terra battuta, il carrarino ha annunciato che non prenderà parte nemmeno all’ATP 500 di Acapulco, in programma la prossima settimana.
La decisione è arrivata al termine di nuovi accertamenti medici, che hanno indicato la necessità di proseguire la riabilitazione prima di tornare a competere.
Il messaggio sui social
Musetti ha comunicato la scelta direttamente ai tifosi:
“Ciao a tutti, desidero condividere un aggiornamento: ho appena effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo. Purtroppo, questo significa che non potrò partecipare al torneo di Acapulco. Grazie a tutti per il continuo supporto – non vedo l’ora di tornare a competere!”
Il numero uno italiano è rientrato a Carrara per seguire il percorso di recupero.
Il legame con Carrara e il ricordo di Acapulco
Durante la permanenza in città, Musetti ha ricevuto una maglia celebrativa della Carrarese, club impegnato nel campionato di Serie B, con il numero 5, che richiama il suo best ranking in carriera.
Proprio ad Acapulco, nel 2021, il tennista azzurro aveva vissuto una delle settimane più significative della sua carriera, raggiungendo la prima semifinale in un torneo ATP 500.
Il rientro resta quindi da definire, con l’obiettivo di tornare in campo solo quando le condizioni fisiche lo consentiranno.