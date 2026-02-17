5 Cerchi: 5 curiosità su Federico Pellegrino

L’Italia è tornata sul podio della staffetta olimpica anche grazie a lui. Ha imparato presto che nello sci di fondo non vince solo chi va più forte, ma chi sa resistere più a lungo. Tra silenzi, fatica e scatti improvvisi, Federico Pellegrino ha costruito una carriera fatta di pazienza e lampi di velocità

Ecco 5 curiosità su Federico Pellegrino, il fondista che coglie sempre l’attimo.

1. Federico Pellegrino ha iniziato a sciare a soli due anni, seguendo le orme del padre, ex fondista. La neve è entrata nella sua vita prima ancora delle parole, diventando presto un linguaggio naturale. Un’eredità familiare che si è trasformata, con il tempo, in una professione vissuta ai massimi livelli….

2.È stato il primo atleta non scandinavo a vincere la Coppa del Mondo di sprint nello sci di fondo. Un risultato storico in una disciplina tradizionalmente dominata da norvegesi, svedesi e finlandesi, che ha rotto un equilibrio consolidato e portato l’Italia al centro della scena mondiale.

