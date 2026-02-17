Stipulato un Protocollo di collaborazione internazionale tra la Federazione Italiana Scherma e la Federazione Saudita

La Federazione Italiana Scherma ha stipulato un Protocollo di collaborazione internazionale con la Federazione Saudita. L’intesa firmata dai rispettivi Presidenti federali, Luigi Mazzone e Wasem Al Hassan, va a rinnovare i rapporti di cooperazione già avviati in passato e si declinerà in diversi settori dell’attività schermistica.

La FIS, in particolare, s’impegnerà a fornire consulenza alla KSAF su soluzioni tecniche, agonistiche e organizzative, contribuendo ad accrescerne conoscenze ed esperienze. Il tutto offrendo la possibilità ai tecnici sauditi di partecipare a corsi di formazione in Italia, favorendo scambi e incontri tra gli schermidori dei due Paesi e promuovendo allenamenti congiunti. Iniziative nelle quali l’Italia metterà il proprio know-how a disposizione della Federazione Saudita. Il Protocollo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028.

“Si tratta di un accordo strategico, che fa seguito a un cordiale e proficuo incontro avuto durante l’ultimo Congresso Internazionale di Tashkent con il Presidente saudita Wasem Al Hassan, che ringrazio per la stima espressa nei confronti della scherma italiana – ha detto il Presidente federale Luigi Mazzone –. Questa collaborazione va nel solco della tradizione e della visione futura della nostra Federazione”.

