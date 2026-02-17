Lascia il Napoli insieme a Conte: sente la nostalgia di casa, torna dopo 2 anni

Antonio Conte non è il solo che potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione: un altro protagonista è tentato dal ritorno a casa.

Il pareggio casalingo contro la Roma ha probabilmente estromesso il Napoli dalla corsa scudetto. Il 2-2 del Maradona contro i giallorossi di Gasperini ha fatto scivolare i partenopei a -11 dall’Inter capolista, vittoriosa nel derby d’Italia (anche se con molte polemiche per il disastro La Penna – VAR sull’espulsione di Kalulu).

Il Napoli ha rimontato due volte la Roma, prima con Spinazzola e poi con Alisson Santos, senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo per agguantare i tre punti. Antonio Conte, nel post gara, si è detto comunque orgoglioso della prova dei suoi uomini, tenendo sempre conto delle tante assenze: anche contro i giallorossi il tecnico salentino ha dovuto fare a meno di tante pedine fondamentali.

Ma cosa accadrà a fine stagione? L’impressione è che il presidente Aurelio De Laurentiis voglia andare avanti con Conte – che ha un contratto per un altro anno – a prescindere dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions (al momento i partenopei hanno 4 punti di vantaggio sulla Juve quinta). Eppure in molti credono che i prossimi saranno gli ultimi mesi dell’ex CT sulla panchina del Napoli.

Lascia il Napoli con Conte: tifosi senza parole, torna a casa

E non è tutto: gli ultimi rumors rivelano infatti che a giugno, oltre a Conte, anche un altro protagonista di questo Napoli potrebbe decidere di mettere fine alla sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Stando a quanto riportato dal sito Fichajes.net pare che il Manchester United si sia messo in testa di riportare Scott McTominay all’Old Trafford.

Il forte centrocampista scozzese non è sceso in campo contro Como (in Coppa Italia) e Roma (in campionato) a causa di un problema fisico: un’assenza che si è fatta sentire in entrambi i match. McTominay vuole tornare già a Bergamo contro l’Atalanta per riprendere il suo ruolo di leader, non solo in campo: in questa stagione – finora 10 gol in 34 presenze – l’ex United è senza dubbio uno dei simboli della resistenza napoletana all’incredibile serie di sfortune che si è abbattuta sulla squadra.

Tuttavia, pur trovandosi molto bene a Napoli, è stato lo stesso McTominay a sottolineare che un ritorno in Premier League è nei suoi piani. La dirigenza del Manchester United ritiene che il nazionale scozzese sia il profilo giusto per rafforzare il centrocampo: i Red Devils lo rivogliono per tanti motivi, tra cui fisicità, abilità offensiva ed esperienza in situazioni di forte pressione, oltre alla grande conoscenza del campionato inglese.

Stando ai rumors che arrivano da Napoli già nelle prossime settimane il club azzurro proverà a convincere Scott McTominay a rimanere a Castel Volturno, proponendogli un progetto solido e probabilmente anche un adeguamento dell’ingaggio. La palla passa quindi allo scozzese, che dovrà decidere se proseguire la sua avventura con il Napoli o se invece tornare a indossare la maglia dei Red Devils.