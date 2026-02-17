Combinata nordica, tonfo Italia: Oftebro oro virtuale

C’erano speranze di top 10 in combinata nordica, ma gli italiani hanno deluso le attese: Oftebro non sbaglia il segmento di salto sul trampolino grande ed è oro virtuale

Stamattina era in programma a Predazzo il segmento di salto sul trampolino grande per quanto riguarda la combinata nordica e purtroppo le cose non sono andate per nulla bene per gli italiani in gara.

Fino a ieri, c’erano grandi speranze attorno alla prova di Samuel Costa. Per lui si parlava addirittura di Top 10, ma le cose sono andate in maniera molto diversa, tanto che l’atleta azzurro ha chiuso questo segmento in 28esima posizione.

C’è sicuramente grande delusione: se un piazzamento a medaglia era sempre stato una chimera, fin dalle previsioni della vigilia, era lecito attendersi di meglio dall’esperienza e dalle qualità degli Azzurri. Invece, l’Italia ha portato a casa il 27esimo posto con Aaron Kostner a 2’37”, il 28esimo con Samuel Costa 28° a 2’56” e Alessandro Pittin ha chiuso 31esimo a 3’11”.

Il grande momento di Oftebro: è lui il protagonista di giornata

Se gli Azzurri non gioiscono, lo stesso non si può dire di Jens Luraas Oftebro. Il norvegese è in gran forma e ha già portato a casa un oro in questa Olimpiade con salto sul trampolino piccolo.

Ma oggi è riuscito a fare bene anche in questo segmento, ponendo forti basi per la vittoria finale e limitando i danni, prima di dominare tra poche ore nella 10 km di sci di fondo.

Ricordiamo, infatti, che Oftebro è di gran lunga il miglior fondista del circuito e potrà partire già da ora in quinta posizione con un distacco di soli 22 secondi dal leader e meno di 15″ dagli altri big in lizza per la vittoria. Il verdetto sembra scontato.