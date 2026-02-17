Italrugby, convocati per Francia-Italia nel Sei Nazioni 2026: la lista di Quesada

Ufficializzata la lista degli Azzurri per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2026. Francia-Italia si gioca domenica 22 febbraio alle 16.10 alla Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy, in diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8.

Il Commissario Tecnico Gonzalo Quesada ha diramato l’elenco degli atleti convocati per il raduno in vista di Francia-Italia, sfida valida per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2026.

La partita è in programma domenica 22 febbraio alle ore 16.10 a Lille, alla Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy.

Le novità: rientrano Page-Relo e Bertaccini, out Varney

Tra i convocati tornano Martin Page-Relo e Giulio Bertaccini. Non sarà invece disponibile Stephen Varney: il mediano di mischia dell’Exeter non ha completato il recupero dall’infortunio all’adduttore sinistro ed è rientrato al club per proseguire la riabilitazione in accordo con lo staff medico della Nazionale.

L’Italrugby continuerà la preparazione a Dublino prima della partenza per Lille, prevista per venerdì 20 febbraio. Nello stesso giorno, alle 15.30, verrà annunciata la formazione titolare per la sfida che mette in palio il Trofeo Garibaldi.

Il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni 2026

Italia v Scozia – 7 febbraio ore 15.10 – Roma, Stadio Olimpico – 18-15 (4-1)

Irlanda v Italia – 14 febbraio ore 14.10 (locali) – Dublino, Aviva Stadium – 20-13 (4-1)

Francia v Italia – 22 febbraio ore 16.10 – Lille, Decathlon Arena

Italia v Inghilterra – 7 marzo ore 17.40 – Roma, Stadio Olimpico

Galles v Italia – 14 marzo ore 16.40 (locali) – Cardiff, Principality Stadium

I convocati dell’Italia

Piloni

Simone Ferrari (Benetton Rugby, 71 caps)

Danilo Fischetti (Northampton Saints, 60 caps)

Muhamed Hasa (Zebre Parma, 6 caps)

Mirco Spagnolo (Benetton Rugby, 21 caps)

Giosuè Zilocchi (Benetton Rugby, 24 caps)

Tallonatori

Tommaso Di Bartolomeo (Zebre Parma, 8 caps)

Pablo Dimcheff (Colomiers Rugby, 3 caps)

Giacomo Nicotera (Stade Français, 38 caps)

Seconde linee

Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 60 caps)

Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 10 caps)

Federico Ruzza (Benetton Rugby, 69 caps)

Andrea Zambonin (Exeter Chiefs, 16 caps)

Terze linee

Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 35 caps)

Alessandro Izekor (Benetton Rugby, 8 caps)

Michele Lamaro (Benetton Rugby, 51 caps)

Samuele Locatelli (Zebre Parma, esordiente)

David Odiase (Zebre Parma, 4 caps)

Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 40 caps)

Mediani di mischia

Alessandro Fusco (Zebre Parma, 22 caps)

Alessandro Garbisi (Benetton Rugby, 21 caps)

Martin Page-Relo (Bordeaux, 21 caps)

Mediani di apertura

Giacomo Da Re (Zebre Parma, 6 caps)

Paolo Garbisi (Toulon, 51 caps)

Centri

Giulio Bertaccini (Zebre Parma, 4 caps)

Leonardo Marin (Benetton Rugby, 19 caps)

Damiano Mazza (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 36 caps)

Paolo Odogwu (Benetton Rugby, 8 caps)

Ali/Estremi

Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 31 caps)

Matt Gallagher (Benetton Rugby, 3 caps)

Monty Ioane (Lione, 44 caps)

Louis Lynagh (Benetton Rugby, 11 caps)

Lorenzo Pani (Zebre Parma, 10 caps)

Non disponibili

Non considerati per infortunio, recupero o motivazioni familiari:

Tommaso Allan, Juan Ignacio Brex, Gianmarco Lucchesi, Sebastian Negri, Marco Riccioni, Edoardo Todaro, Jacopo Trulla, Stephen Varney, Ross Vintcent.

