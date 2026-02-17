Brignone e Tabanelli, orgoglio italiano: le medaglie dopo i gravi infortuni, il retroscena

L’Italia gioisce per le grandissime prove di Federica Brignone e Flora Tabanelli: le stupende medaglie azzurre arrivano con un filo conduttore

Non mollare mai. È questo il motto che potrebbe riassumere le Olimpiadi per l’Italia, che ha mostrato unghie e denti per arrivare ai massimi successi in casa. Il medagliere parla di un traguardo storico e che potrebbe essere ulteriormente arricchito dagli ultimi giorni.

Ma già da ora si può tracciare un bilancio che brilla soprattutto al femminile con le meravigliose prove di Federica Brignone e Flora Tabanelli. Senza citare del tutto neanche Francesca Lollobrigida, per cui nessuno si aspettava un doppio oro.

Ma da cosa sono accomunate queste meravigliose campionesse? C’è un filo rosso che le unisce e che le ha portate dopo sono oggi e che in pochi potevano pensare come una prospettiva reale per il loro percorso.

Dalla riabilitazione all’oro: le parole di Brignone e Tabanelli al J-Medical

La Big Air Femminile è sicuramente molto diversa dal Super G o dalle discese degli sci, ma ci sono dei punti in comune tra Brignone e Tabanelli.

Sicuramente la riabilitazione che entrambe hanno svolto al J-Medical. Interventi sanitari sì, ma anche lunghe chiacchierate, discorsi motivazionali, la voglia di guardare oltre e pensare a un obiettivo più grande.

E poi c’è in comune la grinta immensa, la determinazione, quella spinta in più che poi hanno messo in gara per vincere. E ce l’hanno fatta. Brignone si è completamente spaccata la gamba sinistra, Tabanelli ha saltato con un crociato rotto, senza operarlo. Hanno portato via due ori e un bronzo olimpico. Chapeau, semplicemente!