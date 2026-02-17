Espulsione Kalulu, stop per La Penna: cambiano i tempi della squalifica

Il caso relativo Pierre Kalulu continua a far discutere: arriverà quasi sicuramente uno stop per Federico La Penna, i tempi

La lunga coda di Inter-Juventus è dura a morire. Il campo è passato in secondo piano, dal momento in cui Federico La Penna ha tolto dal taschino il cartellino rosso e decretato l’espulsione di Kalulu dal big match dell’ultima giornata.

L’anticipo di Bastoni, quel braccio portato avanti e poi ritratto e la caduta plateale del difensore dell’Inter hanno indotto l’arbitro dalla sua visuale a non avere molto dubbi e estrarre il secondo giallo già durante il primo tempo.

Da lì la partita è inevitabilmente cambiata e soprattutto si è scatenata una bufera che è dura a morire, anche per quello che ha significato per l’arco della partita e del campionato. Oltre a tutte le critiche per Bastoni, c’è da fare i conti anche con le conseguenze per l’arbitro.

La squalifica per La Penna: cambiano i tempi

Oggi il ‘Corriere dello Sport’ ha fatto il punto della situazione su ciò che potrebbe accadere all’arbitro La Penna. Nelle scorse ore, si è parlato addirittura di un mese di stop per l’arbitro di Inter-Juve, ma le cose potrebbero andare in maniera molto diversa.

Infatti, secondo il quotidiano romano, sarebbe solo una la giornata a cui sta pensando Gianluca Rocchi. Rispetto ad altri casi, evidentemente gli errori di La Penna sono ritenuti meno gravi e ciò potrebbe portare a una scelta meno evidente.