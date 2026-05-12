Internazionali d’Italia 2026, Musetti eliminato da Ruud: “Deluso, la condizione fisica non mi ha aiutato”

Il carrarino esce agli ottavi del Masters 1000 di Roma e perde anche la Top 10 ATP

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 della stagione in corso al Foro Italico di Roma.

Sul Centrale il tennista azzurro, numero 10 del ranking ATP e ottava testa di serie del tabellone, è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 18 minuti di gioco.

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Musetti condizionato dai problemi fisici

Al termine della partita il carrarino ha spiegato di aver giocato in condizioni fisiche complicate, chiedendo scusa al pubblico per la prestazione offerta.

“Sono abbastanza deluso dello spettacolo che ho offerto, chiedo scusa ma oggi la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto”, ha dichiarato Musetti in conferenza stampa.

L’azzurro ha comunque scelto di restare in campo fino alla fine.

“Non ho voluto ritirarmi perché sono un po’ stufo dei ritiri, specialmente davanti al pubblico di casa. Non c’è stato modo da parte mia di trovare un modo di arginare il problema fisico”, ha aggiunto.

“Momento difficile, faccio fatica a vedere il futuro”

Musetti ha parlato anche del periodo complicato che sta attraversando dal punto di vista fisico e mentale.

“È un momento particolare, pieno di infortuni, cosa che in carriera non mi era mai successo. Mentalmente è difficile essere molto lucido e propositivo”, ha spiegato.

Il tennista italiano ha raccontato di aver avuto problemi soprattutto nell’appoggio sulla gamba sinistra.

“A Madrid mi sono sentito bene fisicamente, qui ho sempre avuto paura ad appoggiare la gamba sinistra, che è quella infortunata”.

A rischio anche il Roland Garros

Musetti non nasconde le difficoltà anche in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

“In questo momento faccio fatica a vedere il mio futuro di stagione, è molto annebbiato. Ogni giorno sembra che succeda qualcosa”, ha detto.

La speranza resta quella di poter essere presente al Roland Garros.

“La speranza è di fare un altro Parigi, anche se la condizione fisica è quella che è”.

Addio alla Top 10 ATP

L’eliminazione agli ottavi, dopo la semifinale raggiunta lo scorso anno a Roma, costerà inoltre a Musetti l’uscita dalla Top 10 mondiale.

“Fa male, soprattutto per come accade. È un po’ una beffa perché proprio qui a Roma ero entrato in Top 10 e non era quello che mi auguravo”, ha concluso.