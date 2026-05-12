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Federazioni Pugilato

Pugilato, azzurri Elite in Uzbekistan per un training camp internazionale

Redazione
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Sette pugili italiani a Tashkent fino al 22 maggio insieme ai tecnici Kalambay e Perugino

È partita ieri, domenica 11 maggio, la spedizione italiana Elite di pugilato diretta a Tashkent, in Uzbekistan, dove gli azzurri prenderanno parte a un training camp internazionale in programma fino al prossimo 22 maggio.

A guidare il gruppo ci sono i tecnici Sumbu Kalambay e Giuseppe Perugino.

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I sette pugili convocati dall’Italia

Sono sette gli atleti Elite selezionati per il raduno internazionale nella capitale uzbeka.

Questo l’elenco completo dei convocati:

  • Michele Baldassi (60 kg – Fiamme Azzurre)
  • Gianluigi Malanga (70 kg – Fiamme Azzurre)
  • Gabriele Guidi Rontani (75 kg – Esercito)
  • Geraldo Tumminello (80 kg – Fiamme Azzurre)
  • Paolo Caruso (85 kg – Fiamme Oro)
  • Dean Nwokedi Chime (90 kg – Padova Ring)
  • Giovanni Cristian Scuderi (+90 kg – Boxe Vesuviana)

Kalambay e Perugino alla guida dello staff tecnico

Lo staff tecnico azzurro presente in Uzbekistan è composto da:

  • Sumbu Kalambay
  • Giuseppe Perugino

Il training camp rappresenterà un’importante occasione di preparazione internazionale per il gruppo Elite italiano.

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