Pugilato, azzurri Elite in Uzbekistan per un training camp internazionale

Sette pugili italiani a Tashkent fino al 22 maggio insieme ai tecnici Kalambay e Perugino
È partita ieri, domenica 11 maggio, la spedizione italiana Elite di pugilato diretta a Tashkent, in Uzbekistan, dove gli azzurri prenderanno parte a un training camp internazionale in programma fino al prossimo 22 maggio.
A guidare il gruppo ci sono i tecnici Sumbu Kalambay e Giuseppe Perugino.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
I sette pugili convocati dall’Italia
Sono sette gli atleti Elite selezionati per il raduno internazionale nella capitale uzbeka.
Questo l’elenco completo dei convocati:
- Michele Baldassi (60 kg – Fiamme Azzurre)
- Gianluigi Malanga (70 kg – Fiamme Azzurre)
- Gabriele Guidi Rontani (75 kg – Esercito)
- Geraldo Tumminello (80 kg – Fiamme Azzurre)
- Paolo Caruso (85 kg – Fiamme Oro)
- Dean Nwokedi Chime (90 kg – Padova Ring)
- Giovanni Cristian Scuderi (+90 kg – Boxe Vesuviana)
Kalambay e Perugino alla guida dello staff tecnico
Lo staff tecnico azzurro presente in Uzbekistan è composto da:
- Sumbu Kalambay
- Giuseppe Perugino
Il training camp rappresenterà un’importante occasione di preparazione internazionale per il gruppo Elite italiano.