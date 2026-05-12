Trap1, al Tav Molinella assegnato il primo Gran Premio FITAV 2026

In pedana 28 specialisti della disciplina: successi per Vernata, Rolfini, Zoccoli, Maisano e Manuzzi
Si è disputato domenica 10 maggio al Tav Molinella di Bologna il primo Gran Premio FITAV 2026 di Trap1, unico appuntamento stagionale dedicato alla specialità.
Sono stati 28 gli agonisti impegnati nella competizione, disputata sulla distanza di 100 piattelli con punteggio espresso su un massimo di 300 punti: tre punti per il piattello colpito al primo colpo, uno al secondo e zero in caso di errore.
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L’evento ha rappresentato un importante test in vista del Gran Premio internazionale in programma in Francia a fine mese e del Campionato Italiano previsto il 21 giugno.
Vernata oro tra le Ladies
Nella categoria Ladies il successo è andato a Giulia Vernata di Magione, in provincia di Perugia, che ha chiuso al primo posto con 273/300.
Seconda posizione per Giovanna Borghi di Occhiobello, nel Rodigino, con 182/300.
Rolfini vince nel Settore Giovanile
Nel Settore Giovanile il miglior punteggio è stato quello di Roger Rolfini di Comacchio, capace di conquistare la medaglia d’oro con 248/300.
Argento invece per Tommaso Angelini di Petriano con 147/300.
Zoccoli primo in Seconda Categoria
In Seconda Categoria il successo è andato ad Antonio Zoccoli di Bologna, autore del miglior punteggio con 269/300.
Alle sue spalle Antonio Tomeo, anche lui bolognese, secondo con 245/300.
Maisano domina in Terza Categoria
Il miglior risultato assoluto della giornata è stato firmato da Stefano Maisano di Luisago, in provincia di Como.
Con 283/300 si è imposto in Terza Categoria davanti a Maurizio Lombardi di Ravenna, argento dopo shoot-off con 280/300+3, e Dario Donnini di Cermenate, bronzo con 280/300+0.
Manuzzi primo tra i Senior
Tra i Senior la vittoria è stata conquistata da Stefano Manuzzi di Cesena con 277/300.
Secondo posto per Giuliano Casanova di Valsamoggia con 272/300, mentre Fabio Cotozzolo di Perugia ha chiuso terzo con 271/300.
Ricoveri oro nei Veterani
Nel comparto Veterani il gradino più alto del podio è andato a Luca Ricoveri di Pisa con 261/300.
Alle sue spalle Angelo Bueno Pernica di Roma con 255/300 e Giovanni Sassatelli di Ozzano dell’Emilia con 241/300.
Tra i Master era presente il solo Vanes Stivani di Malalbergo, che ha concluso la gara con 193/300.