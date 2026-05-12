Campionato Italiano Lead 2026 ad Arco: semifinali e finali in diretta su Climbing TV

Il 16 e 17 maggio al Centro Tecnico Federale FASI di Arco la sfida più importante dell’anno per la Lead italiana. In gara Rogora, Schenk, Ghisolfi e i migliori azzurri. Streaming in diretta su Climbing TV, la piattaforma OTT Sportface TV.

Tutto pronto ad Arco per l’appuntamento più atteso della stagione di arrampicata sportiva in Italia. Sabato 16 e domenica 17 maggio, presso il Climbing Stadium del Centro Tecnico Federale FASI, si disputerà il Campionato Italiano Assoluto Lead 2026. La competizione decreterà i nuovi campioni di specialità e avrà un peso determinante per la classifica combinata con il Trial Nazionale, incidendo direttamente sulla composizione della squadra azzurra che parteciperà alle prossime tappe di Coppa del Mondo. Semifinali e finali saranno trasmesse in diretta streaming su Climbing TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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Dedicato alla memoria di Cristian Brenna

Quest’anno la competizione porta con sé un significato che va oltre il risultato sportivo. Il Campionato è intitolato alla memoria di Cristian Brenna, Appuntato scelto della Guardia di Finanza, alpinista, arrampicatore, ex atleta della Nazionale e tecnico federale, scomparso tragicamente nel giugno 2025. Il presidente della FASI Davide Battistella ha spiegato il senso di questa scelta: “Cristian ha incarnato al meglio i valori dell’arrampicata sportiva: passione, competenza, spirito di sacrificio e amore autentico per la montagna e per questo sport. È stato un atleta straordinario, un tecnico stimato e soprattutto una persona capace di lasciare un segno umano indelebile in chiunque abbia condiviso con lui un tratto di strada. Ad Arco celebreremo i migliori atleti italiani della Lead, ma sarà anche l’occasione per ricordarlo e rendergli omaggio”.

Le protagoniste al femminile

Il parterre femminile è di altissimo livello. Su tutte svetta Laura Rogora delle Fiamme Oro, otto volte campionessa italiana e reduce dalla finale di Coppa del Mondo in Cina. Con lei Ilaria Maria Scolaris, detentrice della Coppa Italia 2025 e argento al Trial Nazionale; Savina Nicelli, oro nella tappa di Coppa Italia di Varese; Valentina Arnoldi, bronzo a Pero; Claudia Ghisolfi, vice campionessa italiana in carica con un argento a Pero e un bronzo a Varese; Matilda Liù Moar, argento a Varese; e Viola Battistella, bronzo al Trial Nazionale.

I protagonisti al maschile

Anche in campo maschile la sfida si preannuncia serratissima. Filip Schenk delle Fiamme Oro, campione italiano in carica e anch’egli reduce dalla finale di Coppa del Mondo in Cina, dovrà vedersela con Stefano Ghisolfi, nove volte campione d’Italia, e con Giovanni Placci, vice campione italiano, detentore della Coppa Italia 2025 e oro al Trial Nazionale. Nel lotto anche Giorgio Tomatis, oro a Varese e bronzo a Pero; Andrea Chelleris, vice campione italiano Under 17 e argento a Varese; Riccardo Vicentini delle Fiamme Gialle, bronzo al Campionato Italiano 2025; ed Ernesto Placci, vice campione italiano Under 21, reduce dalla sua prima esperienza in Coppa del Mondo.

Le vie di gara saranno progettate dal capo tracciatore Martino Sala, coadiuvato da Luca Camanni, Alejandro Ventajas e Davide Bassotto.

Programma e diretta streaming

Le qualifiche si terranno sabato 16 maggio dalle ore 10:00 alle ore 14:30. Domenica 17 maggio le semifinali andranno in scena dalle ore 10:30 alle ore 13:30, le finali dalle ore 16:30 alle ore 17:45, con la cerimonia di premiazione alle ore 18:00. Semifinali e finali saranno trasmesse in diretta su Climbing TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche tramite l’app Sportface scaricabile su App Store.