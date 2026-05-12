Milan, la festa è finita: valutazione al ribasso, Leao è sempre più lontano - Sportface.it

Milan, la festa è finita: valutazione al ribasso, Leao è sempre più lontano

La sensazione è che qualcosa si sia rotto, o almeno raffreddato parecchio, tra Rafael Leao e il Milan. Non c’è una rottura ufficiale, non c’è una trattativa già impostata, non c’è nemmeno un’offerta vera sul tavolo. Però il vento è cambiato.

Il portoghese non viene più raccontato come intoccabile. Il Milan, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe disposto ad ascoltare proposte attorno ai 50 milioni di euro, una cifra che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata quasi bassa per uno come lui.

Rinnovo Leao bloccato

Leao ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, come comunicato ufficialmente dal club al momento del rinnovo nel 2023. Guadagna circa 7 milioni l’anno, una cifra pesante dentro il bilancio rossonero, soprattutto se il rendimento resta a strappi, tra lampi da campione e partite in cui sparisce.

Il rinnovo ulteriore, però, sarebbe fermo. Matteo Moretto ha raccontato di una situazione in stallo, con il Milan che non considererebbe più Leao fuori dalle logiche di mercato come in passato.

Il Milan disposto ad ascoltare offerte per Leao

Se arrivasse davvero una proposta importante, intorno ai 50 milioni, la società potrebbe pensarci. Non per svenderlo, ma perché oggi Leao non sembra più avere quel margine di protezione totale che aveva prima.

Il punto resta questo: offerte ufficiali non ce ne sono. Ci sono valutazioni, aperture, discorsi sospesi. Ma il solo fatto che se ne parli in questi termini dice già molto.