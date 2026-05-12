NBA Playoff 2026, Oklahoma elimina i Lakers: Thunder in finale di Conference. Cleveland riapre la serie con Detroit

I Thunder chiudono 4-0 contro Los Angeles, decisiva l’assenza di Doncic. I Cavaliers pareggiano sul 2-2 grazie a uno straordinario Donovan Mitchell

Dopo i New York Knicks, anche gli Oklahoma City Thunder staccano il pass per le finali di Conference NBA chiudendo la serie sul 4-0.

La squadra leader della Western Conference supera ancora i Los Angeles Lakers imponendosi 115-110 in Gara 4 e completa così lo sweep contro i gialloviola.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Lakers senza Doncic, LeBron non basta

L’assenza di Luka Doncic si è rivelata determinante per i Lakers.

Lo sloveno, fermo per uno stiramento di secondo grado al bicipite femorale, ha assistito alla partita dalla panchina senza poter aiutare la squadra in una serie che si è trasformata rapidamente in un incubo.

LeBron James prova a trascinare Los Angeles con 24 punti e 14 rimbalzi, ma sbaglia la penetrazione del possibile vantaggio a 20 secondi dalla sirena.

Per il quarantenne dei Lakers potrebbe essere stata l’ultima gara della sua ventitreesima stagione NBA.

Shai trascina Oklahoma

Oklahoma City si affida ancora una volta alle sue stelle.

Shai Gilgeous-Alexander chiude con 35 punti, mentre Chet Holmgren firma la schiacciata decisiva a 32.8 secondi dalla fine.

Fondamentale anche Ajay Mitchell, autore di 28 punti di cui 10 nell’ultimo quarto.

I Thunder attendono ora la vincente della serie tra San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves, attualmente in perfetta parità.

Cleveland pareggia la serie con Detroit

A Est resta invece apertissima la sfida tra Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, ora sul 2-2.

I Cavs vincono 112-103 grazie a una prestazione straordinaria di Donovan Mitchell, capace di segnare 43 punti complessivi, di cui 39 negli ultimi due quarti, nuovo record NBA ai playoff.

Harden e Mobley aiutano Cleveland

Buona anche la prova di James Harden, autore della quarantesima doppia doppia della carriera ai playoff con 24 punti e 11 assist.

Evan Mobley aggiunge 17 punti per Cleveland.

A Detroit non bastano invece i 24 punti di Caris LeVert, massimo stagionale, né i 19 di Cade Cunningham e i 16 di Tobias Harris.

Finora la serie ha seguito un andamento netto: in tutte e quattro le partite ha sempre vinto la squadra di casa.