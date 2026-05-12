Europei di taekwondo 2026: Touiar in semifinale, seconda medaglia azzurra assicurata. Quinta Frassica, fuori Maturo

Il giovane talento italiano, convocato all’ultimo momento al posto dell’infortunato Dell’Aquila, batte la testa di serie numero uno nei quarti e si garantisce il podio nei -58 kg. Quinta posto per la diciottenne Frassica, eliminato al primo turno Maturo.

L’Italia non smette di sorridere ai Campionati Europei di taekwondo 2026 di Monaco di Baviera. Nella seconda giornata di gara la spedizione azzurra si assicura un altro podio grazie ad Abderrahman Touiar, che conquista l’accesso alle semifinali nella categoria -58 kg e porta a due il conto delle medaglie certe del torneo continentale, evento di categoria G4 valido per il ranking mondiale e olimpico.

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Touiar, dal last minute alla semifinale europea

La storia di Touiar in questa competizione inizia ancor prima del primo combattimento. Il giovane azzurro è stato convocato all’ultimo momento per sostituire l’infortunato Vito Dell’Aquila, campione olimpico in carica nella categoria. Un’opportunità enorme, colta con personalità e lucidità straordinarie per un atleta della sua età.

Campione europeo Under 21 lo scorso dicembre nei -54 kg, Touiar ha aperto il suo cammino superando lo spagnolo Jesus Fraile per 2-1, con i parziali di 16-13, 2-10 e 16-14 in una sfida combattuta fino all’ultimo round. Agli ottavi di finale ha poi dominato il serbo Lev Korneev in due round con il netto 9-6 e 10-3.

Il momento più significativo è arrivato però nei quarti di finale, dove Touiar ha affrontato l’ucraino Maksym Manenkov, testa di serie numero uno del tabellone. Un combattimento rimasto in equilibrio fino all’ultimo istante, risolto dalla decisione unanime dei tre giudici in favore dell’azzurro. Con quella vittoria è arrivata anche la certezza della medaglia.

Frassica, quinta al primo Europeo assoluto

Prestazione positiva anche per Anna Frassica nei -53 kg. La diciottenne azzurra ha superato agli ottavi la serba Vanja Stankovic con un netto 2-0, prima di essere fermata in semifinale dalla turca Merve Dincel Kavurat, campionessa mondiale in carica, sconfitta in tre round. Per lei un quinto posto di valore, considerato il livello della competizione e la giovane età.

Maturo eliminato al primo turno

Non riesce invece a superare il primo ostacolo Emanuele Vittorio Maturo nella categoria -80 kg, eliminato al turno d’esordio.