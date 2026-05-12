Sci alpino, bozza calendario Coppa del Mondo 2026/27: sette gare in Italia nel maschile, Cortina e Kronplatz nel femminile

La FIS ha definito i calendari al Committee Spring Meeting di Portorose: 43 gare maschili e 40 femminili, con i Mondiali a Crans Montana dall’1 al 14 febbraio e le finali a Sun Valley. Approvazione definitiva al Congresso di Belgrado il 10/11 giugno.

Il “FIS Committee Spring Meeting” svoltosi nei giorni scorsi a Portorose, in Slovenia, ha definito le bozze di calendario della Coppa del Mondo di sci alpino 2026/27, sia maschile che femminile. L’approvazione definitiva arriverà nel Congresso della Federazione Internazionale in programma a Belgrado il 10 e 11 giugno. Per l’Italia ci sono buone notizie su entrambi i fronti: sette gare nel circuito maschile, con i classici di Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio, e due appuntamenti nel femminile con Cortina e Kronplatz.

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Maschile: 43 gare, apertura a Soelden e chiusura a Sun Valley

Il programma maschile prevede 43 gare su 21 sedi diverse, suddivise tra 10 discese, 10 supergiganti, 10 giganti e 13 slalom. Come tradizione, il via spetta a Soelden domenica 25 ottobre con il gigante inaugurale, seguito dagli slalom di Levi il 15 novembre e di Gurgl il 22. La prima trasferta nordamericana porta a Copper, con supergigante e gigante a fine novembre, poi a Beaver Creek per due discese, un supergigante e un gigante tra il 3 e il 6 dicembre.

Al rientro in Europa si entra nel vivo con Val d’Isère, poi il tour italiano: Val Gardena ospita supergigante e discesa il 18 e 19 dicembre, Alta Badia gigante e slalom il 20 e 21, Madonna di Campiglio lo slalom in notturna del 23, Bormio discesa e supergigante il 28 e 29. Sette gare complessive sul territorio nazionale.

Il 2027 si apre con Kranjska Gora, seguita da Adelboden, Wengen, Kitzbuehel e Schladming. Lo slalom di Chamonix del 30 gennaio chiuderà il programma prima della sosta iridata. Dopo i Mondiali di Crans Montana, in calendario dall’1 al 14 febbraio, si riprende con Garmisch e Saalbach, poi la classica del nord a Kvitfjell, la novità di Are e la chiusura a Sun Valley, in Idaho, per le finali.

Il calendario maschile completo: Dom. 25/10/26 – GS Soelden (Aut) | Dom. 15/11/26 – SL Levi (Fin) | Dom. 22/11/26 – SL Gurgl (Aut) | Sab. 28/11/26 – SG Copper (Usa) | Dom. 29/11/26 – GS Copper (Usa) | Gio. 03/12/26 – DH Beaver Creek (Usa) | Ven. 04/12/26 – DH Beaver Creek (Usa) | Sab. 05/12/26 – SG Beaver Creek (Usa) | Dom. 06/12/26 – GS Beaver Creek (Usa) | Sab. 12/12/26 – GS Val d’Isère (Fra) | Dom. 13/12/26 – SL Val d’Isère (Fra) | Ven. 18/12/26 – SG Val Gardena (Ita) | Sab. 19/12/26 – DH Val Gardena (Ita) | Dom. 20/12/26 – GS Alta Badia (Ita) | Lun. 21/12/26 – SL Alta Badia (Ita) | Mer. 23/12/26 – SL Madonna di Campiglio (Ita) | Lun. 28/12/26 – DH Bormio (Ita) | Mar. 29/12/26 – SG Bormio (Ita) | Sab. 02/01/27 – GS Kranjska Gora (Slo) | Dom. 03/01/27 – SL Kranjska Gora (Slo) | Sab. 09/01/27 – GS Adelboden (Svi) | Dom. 10/01/27 – SL Adelboden (Svi) | Ven. 15/01/27 – SG Kitzbuehel (Aut) | Sab. 16/01/27 – DH Kitzbuehel (Aut) | Dom. 17/01/27 – SL Kitzbuehel (Aut) | Mar. 19/01/27 – GS Schladming (Aut) | Mer. 20/01/27 – SL Schladming (Aut) | Sab. 30/01/27 – SL Chamonix (Fra) | Mondiali Crans Montana (Svi) 1-14/02/27 | Sab. 20/02/27 – DH Garmisch (Ger) | Dom. 21/02/27 – SG Garmisch (Ger) | Sab. 27/02/27 – DH Saalbach (Aut) | Dom. 28/02/27 – SG Saalbach (Aut) | Sab. 06/03/27 – GS Soldeu (And) | Dom. 07/03/27 – GS Soldeu (And) | Sab. 06/03/27 – DH Kvitfjell (Nor) | Dom. 07/03/27 – SG Kvitfjell (Nor) | Sab. 14/03/27 – GS Are (Sve) | Dom. 15/03/27 – SL Are (Sve) | Sab. 20/03/27 – DH Sun Valley (Usa) | Dom. 21/03/27 – SG Sun Valley (Usa) | Mer. 24/03/27 – GS Sun Valley (Usa) | Gio. 25/03/27 – SL Sun Valley (Usa)

Femminile: 40 gare, novità Gosau e doppio appuntamento a Flachau

Il programma femminile conta 40 gare, con 9 discese, 9 supergiganti, 12 giganti e 10 slalom, e presenta alcune novità rispetto alle stagioni precedenti. Rimangono da definire le sedi di tre tappe. Il via è fissato per sabato 24 ottobre con il gigante di Soelden, seguito dagli slalom di Levi e Gurgl. La trasferta americana si articola in tre fine settimana: Killington a fine novembre con gigante e slalom, poi due giganti canadesi a Mont Tremblant, infine il trittico veloce di Beaver Creek tra l’11 e il 13 dicembre.

Al rientro in Europa è di scena Sankt Moritz, che cambia formula affiancando un gigante ai due supergiganti tradizionali. A fine anno debutta Gosau, nei pressi di Salisburgo, alla sua prima apparizione in Coppa del Mondo. A Flachau si raddoppia con l’aggiunta di un gigante al classico slalom notturno. A gennaio la velocità si sposta su Cortina, con due discese e un supergigante il 15, 16 e 17, cui segue il gigante di Kronplatz il 19, prima della doppia tappa tecnica fra Jasna e Kranjska Gora in chiusura di gennaio.

Dopo i Mondiali di Crans Montana, la stagione riprende a Lenzerheide con due supergiganti, poi Garmisch, Soldeu e la novità Narvik — sede dei Mondiali 2029 — prima della chiusura a Sun Valley, dove le finali tornano dopo due stagioni di assenza.

Il calendario femminile completo: Sab. 24/10/26 – GS Soelden (Aut) | Sab. 14/11/26 – SL Levi (Fin) | Sab. 21/11/26 – SL Gurgl (Aut) | Sab. 28/11/26 – GS Killington (Usa) | Dom. 29/11/26 – SL Killington (Usa) | Sab. 05/12/26 – GS Tremblant (Can) | Dom. 06/12/26 – GS Tremblant (Can) | Ven. 11/12/26 – DH Beaver Creek (Usa) | Sab. 12/12/26 – DH Beaver Creek (Usa) | Dom. 13/12/26 – SG Beaver Creek (Usa) | Ven. 18/12/26 – SG Sankt Moritz (Svi) | Sab. 19/12/26 – SG Sankt Moritz (Svi) | Dom. 20/12/26 – GS Sankt Moritz (Svi) | Mar. 22/12/26 – SL sede da stabilire | Lun. 28/12/26 – GS Gosau (Aut) | Mar. 29/12/26 – SL Gosau (Aut) | Lun. 04/01/27 – GS Flachau (Aut) | Mar. 05/01/27 – SL Flachau (Aut) | Sab. 09/01/27 – DH sede da stabilire | Dom. 10/01/27 – SG sede da stabilire | Ven. 15/01/27 – DH Cortina (Ita) | Sab. 16/01/27 – DH Cortina (Ita) | Dom. 17/01/27 – SG Cortina (Ita) | Mar. 19/01/27 – GS Kronplatz (Ita) | Sab. 23/01/27 – GS Jasna (Svk) | Dom. 24/01/27 – SL Jasna (Svk) | Ven. 29/01/27 – GS Kranjska Gora (Slo) | Sab. 30/01/27 – SL Kranjska Gora (Slo) | Mondiali Crans Montana (Svi) 1-14/02/27 | Sab. 20/02/27 – SG Lenzerheide (Svi) | Dom. 21/02/27 – SG Lenzerheide (Svi) | Sab. 27/02/27 – DH Garmisch (Ger) | Dom. 28/02/27 – DH Garmisch (Ger) | Sab. 06/03/27 – GS Soldeu (And) | Dom. 07/03/27 – SL Soldeu (And) | Ven. 12/03/27 – DH Narvik (Nor) da confermare | Sab. 13/03/27 – SG Narvik (Nor) da confermare | Sab. 20/03/27 – DH Sun Valley (Usa) | Dom. 21/03/27 – SG Sun Valley (Usa) | Mar. 23/03/27 – GS Sun Valley (Usa) | Gio. 25/03/27 – SL Sun Valley (Usa)