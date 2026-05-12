Serie A, Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio per motivi di ordine pubblico

La stracittadina non si giocherà più domenica 17 maggio alle 12.30: decisione legata a ordine pubblico e mobilità urbana.

Il derby tra Roma e Lazio cambia data. La sfida valida per la penultima giornata di Serie A si disputerà infatti lunedì 18 maggio alle ore 20:45 e non più domenica 17 maggio alle 12:30 come inizialmente previsto dal calendario della Lega Serie A.

La decisione è stata presa al termine delle valutazioni effettuate dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

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Derby rinviato per la concomitanza con gli Internazionali d’Italia

Alla base dello spostamento ci sono motivi legati alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana.

Nella giornata di domenica 17 maggio è infatti in programma al Foro Italico la finale degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, evento che richiamerà migliaia di spettatori nella stessa area della Capitale.

Per evitare criticità organizzative e di sicurezza si è quindi deciso di posticipare il derby romano al giorno successivo.

Il comunicato ufficiale

“In relazione alle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45”, si legge nella nota diffusa dopo la decisione.

De Siervo: “Arriverà una nota formale”

Sulla vicenda è intervenuto anche l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

“Derby Roma-Lazio lunedì alle 20:45? Arriverà una nota formale”, ha dichiarato a margine dell’arrivo della Coppa Italia alla stazione Termini di Roma.