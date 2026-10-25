Tennis, Musetti batte Fritz e trionfa a Lione: terzo titolo ATP in carriera

Il 24enne azzurro supera lo statunitense 6-3 6-4 in un’ora e 24 minuti e torna a vincere una finale dopo sette sconfitte consecutive. È il quarto italiano a conquistare un titolo ATP nel 2026.

Lorenzo Musetti torna a vincere un torneo ATP. Il tennista azzurro ha conquistato il titolo del Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes di Lione, torneo ATP 250 disputato sul cemento indoor, battendo in finale lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 6-4.

Il successo è maturato in un’ora e 24 minuti di gioco e consegna al 24enne di Carrara il terzo titolo ATP della carriera.

Musetti supera Fritz in due set

Musetti, numero 26 del ranking ATP e sesta testa di serie del torneo, ha imposto il proprio gioco contro Fritz, numero 14 del mondo e secondo favorito del tabellone.

L’azzurro ha chiuso la finale senza concedere set, completando una settimana particolarmente intensa dopo la semifinale tutta italiana contro Flavio Cobolli, vinta salvando quattro match point.

Terzo titolo ATP dopo Amburgo e Napoli

Per Musetti quella di Lione era la decima finale in singolare nel circuito maggiore. Il successo gli permette di interrompere una serie di sette sconfitte consecutive nelle partite per il titolo.

Il toscano torna così ad alzare un trofeo ATP dopo i due successi conquistati nel 2022 ad Amburgo e Napoli.

Nel corso della carriera Musetti ha raggiunto anche il best ranking di numero 5 del mondo il 12 gennaio 2026, ha conquistato il bronzo olimpico a Parigi 2024 ed è stato semifinalista a Wimbledon nel 2024 e al Roland Garros nel 2025.

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Quarto italiano con un titolo ATP nel 2026

Con il trionfo di Lione, Musetti diventa il quarto tennista italiano capace di vincere almeno un titolo ATP nel 2026.

Prima di lui erano riusciti nell’impresa Jannik Sinner, con sei titoli, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, entrambi con un successo.

Per Musetti arriva dunque un titolo importante anche in prospettiva, dopo una stagione nella quale aveva già confermato di poter competere stabilmente ai vertici del circuito.