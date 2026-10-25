NBA, Miami ancora ko: Fontecchio resta in panchina. Vincono Rockets, Spurs e Sixers

Terza sconfitta consecutiva per gli Heat, battuti 115-110 da Charlotte. Houston resta imbattuta superando Atlanta, San Antonio piega Dallas e Philadelphia passa contro Milwaukee. Successi anche per Cleveland, Washington, Denver e Phoenix.
Terza sconfitta in altrettante partite per Miami nella nuova regular season NBA. Gli Heat cedono 115-110 agli Charlotte Hornets, che reagiscono immediatamente al pesante ko subito ventiquattro ore prima contro Atlanta.
Serata senza minuti in campo per Simone Fontecchio, rimasto in panchina per l’intera durata dell’incontro.
Charlotte rialza la testa, Miami ancora ko
Gli Hornets trovano il successo grazie soprattutto ai 34 punti di Brandon Miller e ai 25 messi a referto da Dennis Schroder.
Miami resta invece ancora senza vittorie dopo le prime tre gare della stagione, fermandosi a quota 110 contro i 115 di Charlotte.
Philadelphia parte con tre vittorie
Continua il buon avvio dei Philadelphia 76ers, che superano i Milwaukee Bucks per 127-116 e centrano il terzo successo consecutivo dall’inizio della regular season.
Grande protagonista Joel Embiid, autore di una tripla doppia da 28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, con 12 tiri liberi realizzati su 14 tentativi.
Importante anche il contributo offensivo di Jaylen Brown, autore di 27 punti, e di Tyrese Maxey, che ne mette 26.
Houston resta imbattuta
Tre vittorie consecutive anche per gli Houston Rockets, che battono gli Atlanta Hawks per 121-114 e restano al comando della Western Conference.
Kevin Durant chiude con 22 punti, mentre Reed Sheppard e Tari Eason ne aggiungono 19 a testa.
Atlanta prova a riaprire la partita nel finale, riducendo da venti a cinque punti il distacco, ma due triple di Durant permettono ai Rockets di mettere al sicuro il risultato.
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Primo successo per San Antonio
Arriva invece la prima vittoria stagionale per i San Antonio Spurs, che superano i Dallas Mavericks per 122-106 dopo due sconfitte.
Tra i protagonisti Victor Wembanyama, che firma 23 punti, sette rimbalzi e quattro stoppate. Dylan Harper contribuisce con 22 punti.
Vincono anche Cleveland, Washington, Denver e Phoenix
Successo per Cleveland, che batte Brooklyn 125-121, mentre Washington supera Chicago per 124-120.
Servono invece i supplementari a Denver e Phoenix. I Nuggets piegano New Orleans per 141-135, mentre i Suns superano Golden State 131-122.