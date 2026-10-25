Short track, Ioriatti sul podio a Vancouver: terza nei 1000 metri, primo acuto azzurro nel World Tour

La 26enne trentina conquista il primo podio individuale della carriera nel massimo circuito internazionale. Ottava Elisa Confortola. Rammarico nella staffetta femminile, terza al traguardo ma poi squalificata.
Primo podio stagionale per l’Italia nel World Tour di short track. A regalarlo alla Nazionale è Gloria Ioriatti, terza nei 1000 metri femminili nella tappa inaugurale di Vancouver, in Canada.
La 26enne trentina ha centrato nella notte italiana il primo podio individuale della carriera nel World Tour, il massimo circuito internazionale della disciplina che dal 2024 ha preso il posto della tradizionale Coppa del Mondo.
Ioriatti terza nei 1000 metri
Sul ghiaccio del Pacific Coliseum, nella prima delle due giornate dedicate alle finali, Ioriatti ha chiuso alle spalle soltanto della sudcoreana Choi Min-jeong e dell’olandese Xandra Velzeboer.
Per l’azzurra, che in precedenza non era mai andata oltre il sesto posto nel circuito, si tratta quindi del miglior risultato individuale ottenuto nel World Tour.
Buona anche la prova di Elisa Confortola, che ha terminato all’ottavo posto dopo aver chiuso terza la finale B.
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Staffetta azzurra terza al traguardo, poi la squalifica
Rammarico invece per la staffetta femminile dei 3000 metri. Il quartetto composto da Margherita Betti, Chiara Betti, Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola aveva tagliato il traguardo in terza posizione.
Il risultato è stato però cancellato dalla successiva squalifica decisa dai giudici per un contatto con i Paesi Bassi.
L’episodio è avvenuto all’uscita della penultima curva, in un momento nel quale l’Italia occupava addirittura la prima posizione.
La vittoria è andata al Canada, davanti alla Corea del Sud e ai Paesi Bassi.
Per gli azzurri resta comunque il segnale positivo rappresentato dal podio di Ioriatti, arrivato già nella tappa di apertura della nuova stagione internazionale.