Soelden, Pinheiro Braathen vince il gigante: Vinatzer settimo. Fuori Borzotti e Franzoni

Sul Rettenbach il campione olimpico domina il primo gigante della stagione con 48 centesimi sullo svizzero, sei anni dopo il suo primo successo sullo stesso pendio. Odermatt terzo per un centesimo nella sua 200ª gara di Coppa. Unico azzurro a punti Vinatzer, fuori Borsotti e Franzoni.
La Coppa del Mondo di sci alpino maschile si apre nel segno di Lucas Pinheiro Braathen. Oggi, domenica 25 ottobre, sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, il campione olimpico ha vinto il gigante inaugurale della stagione in 1’44″72, precedendo gli svizzeri Loic Meillard, secondo a 48 centesimi, e Marco Odermatt, terzo a 49.
Per il norvegese naturalizzato brasiliano è la nona vittoria in carriera in Coppa del Mondo, arrivata sei anni dopo il suo primo successo proprio sul Rettenbach.
Una gara dominata dal primo intertempo
Pinheiro Braathen ha costruito il successo con autorità: al primo intermedio era già avanti di 34 centesimi, al secondo di 61, prima di chiudere con quasi mezzo secondo di margine su Meillard.
Un centesimo appena ha separato i due svizzeri. Per Odermatt, terzo, è il 103° podio in Coppa del Mondo, ottenuto nella sua 200ª gara nel circuito.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Vinatzer settimo, fuori Borsotti e Franzoni
In casa Italia l’unico a conquistare punti è stato Alex Vinatzer, settimo a 1″08 dal vincitore, un risultato incoraggiante per l’avvio di stagione. Niente da fare invece per Giovanni Borsotti e Giovanni Franzoni, entrambi usciti.
La classifica finale del gigante di Soelden
1. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 1’44″72
2. Loic Meillard (Svizzera) +0.48
3. Marco Odermatt (Svizzera) +0.49
4. River Radamus (Stati Uniti) +0.82
5. Raphael Haaser (Austria) +0.86
6. Fabian Gratz (Germania) +0.95
7. Alex Vinatzer (Italia) +1.08
8. Eirik Hystad Solberg (Norvegia) +1.09
9. Leo Anguenot (Francia) +1.10
10. Patrick Feurstein (Austria) +1.11
11. Stefan Brennsteiner (Austria) +1.21
12. Freddy Carrick-Smith (Gran Bretagna) +1.26
13. Thibaut Favrot (Francia) +1.40
14. Rasmus Bakkevig (Norvegia) +1.46
15. Anton Grammel (Germania) +1.54
16. Eduard Hallberg (Finlandia) +1.57
17. Joshua Sturm (Austria) +1.58
18. Zan Kranjec (Slovenia) +1.59
19. Filip Zubcic (Croazia) +1.66
20. Sam Maes (Belgio) +1.72
21. Alexander Schmid (Germania) +1.78
22. Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.84
23. Thomas Tumler (Svizzera) +1.89
24. Alban Elezi Cannaferina (Francia) +2.13
25. Lenz Haechler (Svizzera) +2.14
26. Hans Grahl-Madsen (Norvegia) +8.30