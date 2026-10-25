Venicemarathon, Ndorobo vince con il record: Jerono trionfa tra le donne

Il keniano chiude la 40ª edizione in 2h07’31”, migliorando di dieci secondi il primato della gara. Tripletta sotto il vecchio record tra gli uomini, mentre Jackline Jerono si impone nella prova femminile in 2h26’16” dopo una rimonta nel finale.

Peter Kwemoi Ndorobo e Jackline Jerono sono i vincitori della 40ª Venicemarathon, disputata oggi, domenica 25 ottobre, sui 42,195 chilometri da Stra fino al traguardo di Riva Sette Martiri, nel cuore di Venezia.

La gara maschile ha regalato anche il nuovo record della manifestazione: Ndorobo ha chiuso in 2h07’31”, migliorando di dieci secondi il precedente primato di 2h07’41” stabilito dall’ugandese Solomon Mutai nel 2023.

Ndorobo fa il record alla 40ª Venicemarathon

La prova maschile è partita su ritmi elevati. Il gruppo di testa, composto da 16 atleti, è transitato al decimo chilometro in 29’59”, mentre alla mezza maratona erano ancora in quindici con un passaggio in 1h03’39”.

La selezione è proseguita progressivamente e al trentesimo chilometro, raggiunto nel Parco San Giuliano, erano rimasti in dieci al comando, con un tempo di 1h31’05” che lasciava già intravedere la possibilità di attaccare il record della corsa.

La svolta è arrivata sul Ponte della Libertà, dove Ndorobo ha aumentato il ritmo facendo selezione. Soltanto l’etiope Berhanu Tarto Yatede è riuscito inizialmente a restare con il keniano.

Nell’ingresso a Venezia, reso più delicato in alcuni punti dalla pavimentazione ancora scivolosa dopo l’acqua alta delle ore precedenti, Ndorobo ha consolidato il vantaggio e si è involato verso il successo.

Il keniano ha tagliato il traguardo in 2h07’31”. Yatede ha chiuso secondo in 2h07’47”, mentre il keniano Dikson Simba Nyakundi ha completato il podio in 2h07’56”. Tutti e tre sono dunque scesi sotto il precedente record della manifestazione.

Complessivamente sono stati otto gli atleti capaci di concludere sotto le 2 ore e 10 minuti. Il primo italiano è stato Umberto Persi, 14° al traguardo.

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Jerono rimonta e vince tra le donne

Finale più combattuto nella prova femminile. Al decimo chilometro erano otto le atlete nel gruppo di testa, passato in 34’55”, mentre alla mezza maratona, raggiunta in 1h14’01”, erano rimaste davanti Jackline Jerono, Domtyla Lagat, Worknesh Alemu Mola e Alemaz Teshale.

La selezione decisiva è arrivata sul Ponte della Libertà, quando Alemu Mola ha perso contatto lasciando la lotta per il successo a Jerono e Teshale.

Il colpo di scena è arrivato al rifornimento del 40° chilometro: Jerono ha avuto un problema con la borraccia e si è fermata per raccoglierla, cedendo alcuni metri alla rivale etiope.

La keniana è però ripartita immediatamente all’inseguimento, ha ricucito il distacco a circa due chilometri dall’arrivo e, completata la rimonta, ha cambiato nuovamente ritmo nel tratto conclusivo.

Jerono ha vinto in 2h26’16”, precedendo di appena sette secondi Teshale, seconda in 2h26’23”. Terza Worknesh Alemu Mola in 2h28’46”.

La prima italiana è stata l’ultramaratoneta Federica Moroni, ottava in 2h49’39”.

Acqua alta prima del passaggio degli atleti

La 40ª edizione della maratona veneziana si è sviluppata lungo il tradizionale percorso da Villa Pisani a Stra fino a Venezia, con il passaggio sul Ponte della Libertà e i 14 ponti dell’ultimo tratto cittadino.

Le condizioni hanno favorito una gara veloce. Il picco di marea, pari a 95 centimetri, era stato raggiunto alle 9.45, molto prima del passaggio degli atleti di testa nel centro storico, previsto dopo le 11.30.

I podi della mezza maratona

Uomini

1. Hicham Boufars 1h05’34”

2. M’barek Ourras 1h05’38”

3. Enrico Maguolo 1h07’41”

Donne

1. Lucia Mitidieri 1h20’24”

2. Chiara Cavalli 1h23’13”

3. Martina Brustolon 1h27’14”

I podi della 10 chilometri

Uomini

1. Riccardo Mugnosso 32’00”

2. Francesco Agostini 33’08”

3. Vittorio Bianchini 33’29”

Donne

1. Diletta Moressa 36’52”

2. Fabiola Micarelli 39’59”

3. Greta Pizzolato 40’59”

Una 40ª Venicemarathon che si chiude così con una prestazione maschile di altissimo livello e con una doppietta keniana nelle due prove principali.