Sci alpino, Braathen comanda il gigante di Sölden: Borsotti ottavo, bene anche Vinatzer

Il brasiliano chiude davanti a tutti la prima manche dell’esordio stagionale con 24 centesimi su Meillard e 49 su Brennsteiner. Ottima prova dell’azzurro Giovanni Borsotti con il pettorale 29, 14° Vinatzer e 19° Franzoni. Seconda manche alle 13.

Lucas Pinheiro Braathen detta subito il ritmo nel gigante maschile di Sölden, gara inaugurale della Coppa del Mondo 2026/27 di sci alpino. Il brasiliano ha chiuso al comando la prima manche sul ghiacciaio del Rettenbach con il tempo di 52″40.

Alle sue spalle lo svizzero Loic Meillard, staccato di 24 centesimi, mentre l’austriaco Stefan Brennsteiner occupa la terza posizione a +0″49.

Buone notizie anche per l’Italia, trascinata dall’ottavo posto di Giovanni Borsotti, capace di inserirsi tra i migliori nonostante il pettorale numero 29.

Braathen davanti a tutti

Il forte vento ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza, accorciando sensibilmente la manche. Sul muro del Rettenbach Braathen ha fatto la differenza nonostante qualche rischio, riuscendo a mantenere velocità anche dopo una scivolata nel tratto più ripido.

Meillard aveva fatto segnare un tempo migliore al primo rilevamento, ma ha perso terreno soprattutto nel tratto conclusivo. Brennsteiner è invece terzo, davanti al grande favorito Marco Odermatt, quarto a 55 centesimi.

Quinta posizione per il norvegese Atle Lie McGrath a +0″64, seguito dal tedesco Fabian Gratz a +0″69 e da Henrik Kristoffersen a +0″74.

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Borsotti sorprende con il pettorale 29

La migliore prestazione azzurra arriva da Giovanni Borsotti. Il campione italiano in carica, partito con il numero 29, ha chiuso ottavo a soli 79 centesimi dalla vetta.

Borsotti aveva addirittura lo stesso tempo di Braathen al primo intermedio. Sul muro ha rischiato di compromettere la prova, finendo quasi sdraiato sulla neve, ma è riuscito a reagire immediatamente e a mantenere una buona velocità fino al traguardo.

Una prestazione ancora più significativa considerando che, tradizionalmente, la pista di Sölden tende a deteriorarsi rapidamente con il passare dei pettorali.

Vinatzer 14°, Franzoni 19°

Buona prima manche anche per Alex Vinatzer, che ha chiuso al 14° posto. L’altoatesino è partito e ha terminato bene, pagando soprattutto sul muro.

«Sul muro sono entrato un po’ statico e ho preso anche due colpettini sullo sci esterno che mi hanno fatto perdere quota. Su questa neve ho sentito subito andare via la velocità, quindi credo che ci sia ancora tanto potenziale», ha spiegato Vinatzer.

Positiva anche la prova di Giovanni Franzoni, 19° a 1″27. L’azzurro ha perso terreno sul muro ma ha firmato il miglior tempo assoluto nell’ultimo settore, recuperando fino a conquistare l’accesso alla seconda manche.

Filippo Della Vite ha invece chiuso con 1″85 di ritardo, al limite della qualificazione, mentre Luca De Aliprandini è rimasto fuori con un distacco superiore ai due secondi. Fuori anche Simon Talacci.

Schwarz fuori, Odermatt resta in corsa

Giornata negativa per Marco Schwarz, uscito dopo poche porte a causa dello sci interno scivolato via, fortunatamente senza conseguenze fisiche.

Resta invece pienamente in corsa Odermatt. Lo svizzero, reduce da cinque Coppe del Mondo generali consecutive, ha chiuso quarto pur senza trovare la massima fluidità sul muro.

La top 10 della prima manche

1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 52″40

2. Loic Meillard (SUI) +0″24

3. Stefan Brennsteiner (AUT) +0″49

4. Marco Odermatt (SUI) +0″55

5. Atle Lie McGrath (NOR) +0″64

6. Fabian Gratz (GER) +0″69

7. Henrik Kristoffersen (NOR) +0″74

8. Giovanni Borsotti (ITA) +0″79

9. Alexander Schmid (GER) +0″84

10. Thibaut Favrot (FRA) +0″90

La seconda manche è in programma alle ore 13.00, con Braathen chiamato a difendere un margine ancora ridotto su Meillard, Brennsteiner e Odermatt.