Grand Prix de France, coppie: vincono Metelkina e Berulava

Ad Angers i georgiani, argento olimpico a Milano Cortina 2026, chiudono con 204.65 punti e conquistano il primo successo stagionale nel circuito. Secondi Boikova-Kozlovskii a quasi sette punti, terzi i tedeschi Hocke-Kunkel.

Anastasiia Metelkina e Luka Berulava conquistano la gara delle coppie d’artistico al Grand Prix de France 2026/27 di pattinaggio di figura. Sul ghiaccio dell’IceParc di Angers, i georgiani si sono imposti con 204.65 punti, davanti ad Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii.

La coppia, argento olimpico a Milano Cortina 2026, ha difeso il vantaggio nonostante qualche sbavatura nel programma libero, confermando una qualità complessiva superiore alla concorrenza.

Metelkina-Berulava al comando nonostante gli errori

Nel libero i georgiani hanno ottenuto 127.31 punti, con 59.95 di punteggio tecnico e 68.36 nelle componenti. Tra gli errori più evidenti una caduta sul triplo rittberger lanciato e qualche difficoltà nel triplo toeloop in parallelo, ma il resto del programma ha permesso loro di chiudere davanti con un margine di quasi sette punti.

Boikova e Kozlovskii secondi, Hocke e Kunkel sul podio

Boikova e Kozlovskii hanno chiuso con 197.66 punti, dopo un libero da 121.81. Anche per loro una prova con qualche errore: una caduta nel tentativo di quadruplo toeloop lanciato e alcune difficoltà nel doppio toeloop side by side. Il vantaggio costruito con gli altri elementi ha comunque garantito loro il secondo posto.

Terzi i tedeschi Annika Hocke e Robert Kunkel, di nuovo sul podio del Grand Prix con 179.74 punti, davanti ai francesi Megan Wessenberg e Denys Strekalin, quarti con 163.98.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La classifica finale delle coppie

1. Anastasiia Metelkina / Luka Berulava (Georgia) 204.65

2. Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii 197.66

3. Annika Hocke / Robert Kunkel (Germania) 179.74

4. Megan Wessenberg / Denys Strekalin (Francia) 163.98

5. Camille Kovalev / Pavel Kovalev (Francia) 161.62

6. Aurelie Faula / Theo Belle (Francia) 161.32

7. Jiaxuan Zhang / Yihang Huang (Cina) 153.71

8. Hannah Herrera / Ivan Khobta (Ucraina) 141.96

Per Metelkina e Berulava è il primo successo nel Grand Prix di questa stagione, ottenuto gestendo con lucidità un libero non perfetto.