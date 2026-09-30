Musetti deve saltare Tokyo: frattura all’anulare, quando può tornare

Non finisce il calvario di Lorenzo Musetti in questa stagione: l’azzurro è costretto a saltare anche Tokyo, ma presto potrebbe tornare in campo

Un colpo imprevisto e doloroso interrompe bruscamente la trasferta asiatica di Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino è stato costretto a dare forfait all’ultimo momento per l’ATP 500 di Tokyo, a causa di una frattura all’anulare della mano destra. Lo stesso atleta ha confermato la triste notizia sui social network, spiegando che l’infortunio è stato causato accidentalmente durante una normale sessione di allenamento.

“Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno”, ha scritto Musetti, esprimendo la sua profonda frustrazione per questo stop improvviso che si aggiunge a una stagione già complicata.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nonostante il dolore fisico, il campione italiano non si perde d’animo e guarda già al futuro immediato. Il suo obiettivo principale è recuperare nel minor tempo possibile per essere regolarmente al via nel successivo Masters 1000 di Shanghai.

Quando può tornare in campo Musetti

La frattura, seppur definita piccola, richiede comunque un periodo di assoluto riposo e cure specifiche per evitare complicazioni che potrebbero pregiudicare il finale di annata. Il team medico sta monitorando costantemente la situazione, valutando giorno per giorno l’evoluzione del trauma.

Per Musetti, costretto a saltare un appuntamento importante per la classifica, si tratta di una battuta d’arresto significativa. Tuttavia, la sua determinazione nel voler essere pronto per Shanghai dimostra la grande voglia di chiudere al meglio un 2026 che ha visto alti e bassi. I tifosi azzurri incrociano le dita, sperando in un rapido e completo recupero del loro beniamino.