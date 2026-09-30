Lorenzo Finn non si ferma: tre corse in Italia per chiudere al meglio il 2026

Lorenzo Finn può ancora vivere un finale di stagione decisamente interessante: ha comunicato il suo programma per le prossime settimane

Archiviati i Mondiali di ciclismo nella categoria élite, l’azzurro Lorenzo Finn ha tracciato la rotta per il finale di stagione.

Il promettente ciclista della Red Bull, in attesa del definitivo passaggio in prima squadra nella prossima annata, ha deciso di saltare gli Europei di Lubiana, in programma nella prima decade di ottobre in Slovenia. Al loro posto, il giovane talento ha scelto di tornare in Italia per disputare le ultime, prestigiose corse stagionali.

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In un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”, Finn ha comunicato ufficialmente il suo programma, mirato a chiudere al meglio un 2026 ricco di crescita e soddisfazioni. Il calendario lo vedrà protagonista in tre classiche di un giorno del circuito UCI ProSeries, tutte disputate nel Bel Paese.

Il programma di Finn da ottobre in poi

Si partirà sabato 3 ottobre con il tradizionale e impegnativo Giro dell’Emilia. Poi, martedì 6 ottobre, sarà al via della Tre Valli Varesine, ultima e decisiva prova del Trittico Lombardo. Infine, giovedì 8 ottobre, chiuderà il suo trittico personale prendendo il via al Gran Piemonte.

Una scelta strategica che gli permetterà di gareggiare su percorsi a lui più congeniali, accumulando esperienza preziosa in vista del grande salto di categoria. Per il movimento azzurro, vederlo competere in queste storiche competizioni rappresenta un ottimo viatico per il futuro, confermando la profondità del vivaio italiano nel panorama del ciclismo mondiale.