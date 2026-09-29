Mondiali Militari Budapest 2026: Spica conquista il bronzo nella sciabola femminile

Ieri è iniziata a Budapest l’edizione 2026 dei Mondiali Militari: nella prima giornata l’Italia ha esordito con il bronzo di Manuela Spica, terza nella gara individuale di sciabola femminile. A un passo dalle medaglie si sono fermate Alessia Di Carlo e Michela Landi.

Scherma, terzo posto nella sciabola femminile per Spica

Buona prova e risultato significativo sulle pedane ungheresi per la sciabolatrice delle Fiamme Gialle. Partita come numero 2 del tabellone dopo un’ottima fase a gironi, Spica ha eliminato 15-1 la canadese Saciuk negli ottavi e ha superato 15-8 Alessia Di Carlo nel derby italiano dei quarti. Solo in semifinale, al termine di un incontro molto equilibrato, è arrivata la sconfitta 15-13 contro la polacca Cieslar, che le ha assegnato il terzo posto.

Fuori dalla zona medaglie per poche stoccate Alessia Di Carlo dell’Aeronautica Militare ha chiuso sesta dopo la sconfitta nell’assalto tutto azzurro con Spica. Michela Landi del Centro Sportivo Esercito si è classificata settima, eliminata ai quarti (15-9) dalla francese Noutcha.

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Nella spada maschile Enrico Piatti (Aeronautica Militare) e Fabrizio Cuomo (Centro Sportivo Esercito) si sono fermati alle porte dei primi otto, chiudendo rispettivamente nono e tredicesimo. Jacopo Rizzi (Aeronautica Militare) ha concluso al 25° posto.

La seconda giornata dei Mondiali Militari di Budapest 2026 apre con le individuali di spada femminile, dove gareggeranno Gaia Caforio e Beatrice Cagnin (entrambe Aeronautica Militare) insieme a Nicol Foietta (Centro Sportivo Esercito), e di fioretto maschile, con Giuseppe Franzoni (Fiamme Gialle), Davide Filippi (Centro Sportivo Esercito) e Mattia De Cristofaro (Centro Sportivo Carabinieri). Sempre oggi si disputano anche le prove a squadre di spada maschile (con il ritorno in pedana di Piatti, Cuomo e Rizzi) e di sciabola femminile (formazione composta da Di Carlo, Landi e Spica).

La spedizione italiana alla 49ª edizione della kermesse militare mondiale è guidata dal capo missione Andrea Colotti e dal team captain Umberto Placentino. Completano lo staff tecnico i maestri Gabriele Anfora (fioretto), Francesca Boscarelli (spada) e Alberto Pellegrini (sciabola), oltre al fisioterapista Stefano Bussi. Come official sono presenti a Budapest gli arbitri internazionali Giuliana Bellizia, Filippo Canepa e Davide Nigrone.